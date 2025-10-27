¡Qué cara es la sanidad!

El mantenimiento del Estado del Bienestar es caro. Carísimo. Que se lo digan a los estadounidenses que no saben si quiera lo que es. En Andalucía tenemos una población cada vez más envejecida, que va más al médico y necesita más tratamientos y medicamentos, y eso por no hablar de los servicios sociales. El Gobierno andaluz es consciente de esa realidad desde hace años y por eso las partidas destinadas al Servicio Público de Salud no han parado de crecer. No hay más que fijarse en los datos de los dos últimos años. El Presupuesto de Salud para 2025 fue de 960 millones más que el año anterior, y en las cuentas de 2026 que el Consejo de Gobierno va a aprobar el próximo miércoles se recoge un incremento de otros 1.016 millones de euros más.

Vamos, que la Junta se va a gastar en sanidad la friolera de 16.265 millones de euros en el próximo año (un 5,6% más). Una cantidad con la que se pretende hacer frente a los numerosos problemas del sistema público de salud que están de rabiosa actualidad. El consejero de Sanidad ha anunciado en el Parlamento plazas fijas de personal sanitario, mejores contratos, una revolución digital y más obras en centros e infraestructuras sanitarias.

Ahora vayamos a la otra gran partida de las cuentas públicas andaluzas: el pago de las nóminas de los funcionarios. La Administración tiene más de 292.000 empleados y sus sueldos nos han costado este año 16.278 millones de euros. Eso significa que para todo lo demás, Educación, Servicios Sociales, infraestructuras, carreteras, ayudas e incentivos económicos al campo y la industria, creación de empleo, Cultura... a la Junta le quedan unos 19.000 millones de euros. Porque la suma total del Presupuesto andaluz para 2026 es de 51.597 millones, más de lo que disponen varios países de la UE.

En estas semanas de agria polémica a cuentas de la Sanidad es importante que se tengan en cuenta las cifras para poner el problema en el marco adecuado. Se gasta mucho en Sanidad pública y probablemente hay que revisar el modelo actual; lo han dicho los propios profesionales en este diario. Pero también es el momento de estar orgullosos de un sistema público que nos ampara y nos protege, con magníficos profesionales que, por cierto, también están sufriendo en estos días.