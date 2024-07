Como en casa no se está en ningún sitio

Indudablemente, el confort es el confort, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle, por lo que no siento envidia alguna por los que hoy se pondrán vuelta y vuelta bajo el sol achicharrante y sobre la arena aún más achicharrante. Tampoco me da envidia el que guardará turno para tomarse una cerveza en ese chiringuito de moda mientras el salitre se apelmaza en la espalda y varias avispas revolotean alrededor de la ducha. Decididamente, el panorama me parece mucho más confortable en la intimidad de la sala de estar con el hitachi funcionando como Dios manda. Y es que la oferta televisiva es magnífica, abriendo con Carlitos Alcaraz, luego con la de Victoriano del Río en Pamplona para rematar con el España-Mbappé así que anochezca. Como para hacer cola en la autopista y después en el chiringuito...