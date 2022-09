El cura dice "jolín", homilía sanchista

El otro día oí por primera vez un “jolín” en una homilía pronunciada por el sacerdote que me tocó en suerte en la misa dominical. El buen hombre, veterano con toda seguridad, se quejó de la cantidad de días que hemos estado pendientes del “boato” de los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra, todo por culpa de los medios, por supuesto. Como si en aquellas largas colas no hubiera público de toda condición. Nos riñó a los feligreses por estar pendientes de la muerte de un famoso cuando hay gente que se muere “sin un Padrenuestro”. Se hartó de hablar de “ricos y pobres”. Los ricos son los malos, malísimos por el mero hecho de ser ricos, y los pobres son los buenos, buenísimos, por el mero hecho de ser pobres. Simplismo de Barrio Sésamo.

El cura se refirió a los asistentes como “todos y todas”. Estaba sin saberlo en una misa sanchista. ¡Olé! La mar de interesante, oiga. ¿No hay misas tridentinas con el cura mirando al altar y excelsos latines?¿No hay ceremonias nupciales con la liturgia mozárabe, rocieras o con cantes flamencos? Y qué me dicen de las que recogen al cien por cien el espíritu del Concilio Vaticano II, con esos curas con los micrófonos en la estola que se sientan a predicar entre el público, con esas guitarras, esos aplausos, esas cartulinas de colores en las paredes... De las misas de Gallo no hablamos porque cada vez quedan menos. Ya ni en el Vaticano. Por supuesto, se celebra también la misa exprés, esa en la que el sacerdote nunca predica y la celebración apenas llega a los treinta minutos. Las misas exprés forman parte de la guía secreta de Sevilla, con curas que son verdaderos velocípedos a los que acude el personal casi en ropa de casa a última hora del domingo. Siempre he echado en falta un horario de misas completo y actualizado en la web del Arzobispado de Sevilla, con todas las parroquias, templos, capillas, etcétera. Podrían informar del tipo de misa. Si es larga, exprés, tridentina, mozárabe, sanchista, cofradiera con cuerpo de ciriales e incienso, con críticas a las monarquía y los medios de comunicación, etcétera. ¿No aparecen los jueces calificados de conservadores o progresistas? Pues hay que informar del perfil del cura que oficia. ¿O no?¡Viva la libertad!, que dijeron en Cádiz. Está claro que en la Iglesia cabemos todos. Y todas.

Las misas sanchistas son muy entretenidas, porque uno siempre prefiere al discrepante, respeta al que arrea y te ayuda a estar siempre atento. Eso sí, ojo porque son misas de homilías largas, larguísimas. Vayan con paciencia y tiempo por delante. Jolín, qué cura. Mejor reír. Siempre.