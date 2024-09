¿Ha entendido Antonio Muñoz el mensaje?

La historia no se repite, la historia es la misma. Así lo enseñaba el inolvidable catedrático José Luis Murga, un catedrático de una vez. Maestro y creador de escuela y de estilo, no lo que se ve por ahí ahora.... Ojú, cómo hemos degenerado. Comienza el rodaje de una película que ya nos han proyectado en diferentes salas: la carrera de los socialistas por recuperar la Alcaldía. Javier Fernández, presidente de la Diputación, alcalde de la Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla (más cargos que un pro-hombre en el tardofranquismo, sólo le falta quitarle el puesto a Rubén Sánchez en Facua) se ha pronunciado sobre las posibilidades de Antonio Muñoz para ser candidato de nuevo: “Nos puede valer”. Hemos rejuvenecido al evocar por analogía el “hoy por hoy” de Arenas cuando tenía que referirse a un candidato del PP. El “hoy por hoy” confirmaba al que fuera, pero, ay, dejaba abierta la opción de que al día siguiente hubieran cambiado las circunstancias. El “hoy por hoy” era clarísimo, pero algunos no querían verlo y se aferraban a interpretaciones favorables a sus intereses. Un “hoy por hoy” era la inequívoca señal de que el interfecto debía ir preparando las maletas. Pues ahora tenemos el “nos puede valer” de Fernández. Suena al camarero al que le pides Seven UP y te ofrece Sprite. O el charcutero al que le pides un sobre de fiambre de pavo tras el agosto cargado de cenas y te ofrece el pavo, pero solo le queda braseado. “Nos puede valer”.

Si yo fuera Antonio Muñoz diría como Felipe González en aquella noche electoral de junio de 1993 en la que ganó, pero se quedó en minoría: “He entendido el mensaje”. Fernández juega al mareo de la perdiz. Queda tiempo, en el PSOE tienen que pasar muchas cosas y, de hecho, en la sede andaluza de la calle San Vicente le han puesto a mi Juan (Espadas) la sevillana de Los Romeros de la Puebla a toda potencia: “¿Dónde estaré Dios mío la próxima primavera?”. Así que don Javier, un poquito mosca desde que Muñoz se hizo la foto con Moreno y señora, da afecto al ex alcalde y portavoz municipal del PSOE, pero con cuentagotas. Le ha faltado el “hoy por hoy”, pero se entiende que use un lenguaje propio. Muñoz tendrá que apretar en el ejercicio de la oposición, arrimarse un poquito más al pitón donde se cortan las orejas y se compran los cortijos, asumir un poco más de riesgo en la fiscalización del ejecutivo local y trabajar un poquito mejor la siempre procelosa cuestión orgánica. El debate está públicamente abierto, el PSOE tiene un ciclo de congresos por delante, el gobierno del PP está en minoría... Hay cestos para muy diversos mimbres. “Nos puede valer” es un aval cicatero. Fernández ha activado los servicios mínimos. Tampoco está el PSOE para acrobacias. Es la gran ventaja del alcalde de Sevilla.