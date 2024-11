Un libro fallido

He recibido un libro de Almuzara, la editorial de Manuel Pimentel, de una colección de flamenco que tiene volúmenes estupendos. En general no me gusta cómo tratan sobre todo la parte gráfica. El que recibí estos días atrás, Flamencas. Las mujeres en la historia del flamenco, de Eduardo Castro Maldonado, es indigno de una editorial andaluza que lleva tantos años apostando por el arte jondo. Está bien lo de destacar el papel de la mujer en el flamenco, pero muy mal que el citado libro haya manejado una información tan poco o nada rigurosa. Es extraño porque en los últimos lustros se ha investigado más que en toda la historia de nuestro arte, pero este señor no se ha enterado y maneja los mismos datos de hace muchas décadas, de autores que no investigaron nunca. Escribe sobre cantaoras primitivas como María la Jaca, Tía Salvaora, La Lola o María la Mica sin aportar absolutamente nada, diciendo lo que ya se ha dicho hasta la saciedad. Pero cuando se ocupa de cantaoras posteriores como La Sarneta, La Peñaranda, La Andonda o La Rubia de Málaga, este hombre ignora que ya se sabe quiénes eran, cuándo y dónde nacieron, por dónde se movieron o qué dejaron al morir.

Da unos datos falsos, o sea, copiados de autores que mintieron por desconocimiento, y esto es algo impresentable en el siglo XXI. Es un libro totalmente fallido que no debería estar en las librerías. Llamé el miércoles a la editorial para pedir explicaciones, sobre todo para decir que era una pena que se gastaran el dinero en obras nada rigurosas y llenas de mentiras. Atendió mi llamada un señor que antes de que me pudiera expresar comenzó a decirme que de mí no hablaba nadie bien, que criticaba a todo el mundo con falta de respeto y que era un sinvergüenza. Además, que ellos editaban lo que les daba la gana. Era la primera vez que llamaba a esta editorial, que no sé cómo trataban de esa manera a alguien que en realidad les quería ayudar. Desconozco si el señor Pimentel está al tanto o no de esto y si controla de alguna manera lo que se publica. En definitiva, si tiene a una persona experta que vele por la solvencia de una colección absolutamente mejorable. A estas alturas de la historia del flamenco no deberíamos permitir que salga un libro que no aporte nada y que no tiene ningún rigor en los datos. Es un desprestigio para la colección y para tan importante editorial andaluza. A lo mejor todavía están a tiempo de no distribuirlos o, si ya lo han hecho, retirarlos del mercado.