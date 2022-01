De la mano

Durante el largo reinado de los socialistas en el Palacio de San Telmo, siempre se dijo que al presidente de la Junta le convenía tener al frente del Ayuntamiento de Sevilla un alcalde del partido, pero de perfil bajo. Las razones estaban claras: la capital de Andalucía es la cuarta ciudad del país y una instancia de poder por sí misma y un alcalde con personalidad propia y afán de protagonismo entraría en competencia inevitable con el presidente del Gobierno regional. Pero había otra razón con más carga política: la Presidencia de la Junta debía tener las manos libres para actuar en el conjunto del territorio sin que se le acusara de favoritismo hacia la ciudad en la que estaba su sede y de la que eran sus presidentes. Así, por ejemplo, se planificaron los metros de Andalucía sin que Sevilla emitiera una sola queja. Y no fue éste el único caso. Si en Andalucía ha funcionado algo durante su historia autonómica ha sido precisamente los agravios provinciales y el permanente sentimiento de discriminación con respecto a Sevilla que han esgrimido el resto de las capitales. Tampoco hubo demasiada contestación sevillana a la Junta cuando hubo en la Plaza Nueva gobiernos del PP o andalucistas, aunque en este caso las razones son más complejas y tienen que ver con otros factores.

Ahora estamos en una situación inédita hasta hace tres años, con un presidente de la Junta del PP y un alcalde de Sevilla socialista. Y parece -en política las certezas de este tipo no existen- que se abren vías de entendimiento entre las dos administraciones como no las había habido en las últimas décadas. La reunión que mantuvieron a principios de semana Juanma Moreno y Antonio Muñoz transmitió una imagen de colaboración en temas que la ciudad lleva mucho tiempo considerando estratégicos, como el compromiso para la ampliación del Metro o la agilización del proyecto de reurbanización de la antigua fábrica de Altadis en Los Remedios. Nuevo paisaje que nos sabemos cuánto tiempo puede durar pero que convendría aprovechar. Sobre todo, para lograr que se ponga en marcha la ampliación del Metro. Sin una red de Metro digna de ese nombre, Sevilla no puede aspirar a tener el desarrollo metropolitano que necesita para convertirse en un polo de atracción de población e inversiones. El próximo miércoles va a ser una fecha importante para medir la predisposición del Gobierno central a financiar una parte importante de la obra. No cabe duda de que si la Junta y el Ayuntamiento se presentan de la mano y hacen causa común habrá más posibilidades de vencer las reticencias del Ministerio de Transportes, que las hay. Por ahora parece que será así y que habrá una estrategia común de la Administración local y de la regional. A ver si dura.