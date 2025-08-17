Mediando por el ficus de Triana

Los socialistas, conscientes de que erraron en el mandato de Antonio Muñoz al autorizar la tala del ficus de Triana que dejó sin copa al centenario ejemplar en agosto de 2022, cuentan que han tratado sin éxito estos días de mediar con la Alcaldía para que mantuviera lo que quedaba en pie del gigante verde, sin cortarlo más, como pide el barrio. Con el peso de aquel error, aseguran que el propio Antonio Muñoz realizó gestiones con el alcalde Sanz para que no se pierda para siempre este monumento vegetal de Triana. No hubo manera.