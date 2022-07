Es mentira que diéramos una información sabiendo que era falsa", dice Antonio Ferreras. Pero también ha reconocido que le hablaron de unos papeles de la Policía que nunca vio, de una reunión con Villarejo, ese señor que oculta el rostro detrás de una carpeta de papelería para evidenciar que tiene papeles. ¿Cómo, si no es mostrando un portafolios, se anuncia que se porta folios? Folios importantes igual que los custodiados en sus carpetas cada domingo, casa por casa, por los delegados de las congregaciones religiosas, ni más ni menos que la palabra de Dios. Folios para vender al mejor postor. En cinegética, el postor es el encargado de colocar a cada tirador en su puesto. "Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, y así lo decíamos". ¿Cuál es el objetivo de dar una noticia que parece "hasta burda" sabiendo que no puede hacer otra cosa que daño? Lanzar bombas de las que lo único seguro que se tiene es que estallarán no es una buena praxis. Decía mi abuela que "todo lo malo se pega". Demasiado tiempo Ferreras con Inda a su lado y, en lugar de jefe de los Tedax, se ha convertido en activador de explosivos para regocijo del director de OK Diario que publicaba: "El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal en Granadinas en 2014". ¿Contrastado? No. Pero eso no importa. Entre la noticia y el bulo la línea es imperceptible. Todo estaría de más teniendo en cuenta que el objetivo a hundir ya está hundido. Pablo Iglesias dimitió, se fue, no está. Quizás haya gente que no lo quiera saber, no hay coletas¿contra quién arremeter ahora? O tal vez se deba a la fatal costumbre de dimitir, de irse, de no estar, mal ejemplo para todos aquellos que deberían seguir el ejemplo. ETA no está, y, sin embargo, en el Debate sobre el estado de la Nación, la oposición no tenía otra palabra que vomitar contra el gobierno que ETA, ETA, ETA... Economía: ETA, crisis energética: ETA... A los mismos que, puros, no se dignaron a dialogar con los terroristas para salvar a Miguel Ángel Blanco, porque con los terroristas no se dialoga ni para salvar vidas, a los mismos que pedían arrepentimiento a Bildu, no les sirve cuando el arrepentimiento llega. Están enfurruñados como los niños porque se quedaron sin subterfugio con el que eludir otros temas, los buenos, los serios, los que nos inquietan a los pringaos de la calle. A saber contra quién irán cuando la mecha ETA-Venezuela-coletas no sirva ni para hundirla en el alcohol de quemar. Contra el periodismo.