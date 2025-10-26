Un mercado laboral desajustado

El empleo en Andalucía vive un momento de cifras récord de ocupación según la EPA y máximos en el número de afiliados a la Seguridad Social este año. Pero esa pujanza del empleo convive con un fuerte desajuste entre la demanda empresarial y la oferta de la fuerza laboral. Es una queja recurrente del empresariado. En la provincia de Sevilla ahora se ha estudiado y cuantificado: cuesta 1.200 millones al año y la principal causa es que formación y ocupación no van de la mano. La reforma educativa pendiente es perentoria y exige consenso político y social.