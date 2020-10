Una misa no hace Semana Santa

La celebración del IV centenario del Señor del Gran Poder no sirve como ejemplo o precedente para la Semana Santa. Por la simple razón de que una misa al aire libre en una plaza aforada con la imagen sagrada recorriendo unos pocos metros nada tiene que ver con la Semana Santa. Cuidado con el muy capillita síndrome de la imitación que tanto daño ha hecho. El boom juanmanuelino se cargó la Semana Santa de las Antúnez. El patatús posconciliar sustituyó durante años las túnicas bordadas por lisas. El hit parade de las charangas se cargó las cornetas y tambores.

Llevar este furor imitativo a los difíciles tiempos que vivimos tomando la misa del IV centenario del Señor como referente para la Semana Santa es un grave error en el que ha incurrido incluso el presidente de la Junta: "Vamos a estar condicionados por la pandemia, pero hay que anticiparse. Aunque sea una Semana Santa distinta, respetando las medidas, pero haciendo posible el culto público. La celebración del IV centenario del Gran Poder podría servir como botón de muestra. Ni la esperanza ni la fe podemos perderla nunca. Sabremos superar los obstáculos. En estas circunstancias inciertas, pronto vamos a disfrutar de la Semana Santa andaluza".

No se preocupe, señor presidente: no perderemos la esperanza y la fe si no hay procesiones. Y no se equivoque: ni esta misa ni todos los de Velasco pueden servir de botón de muestra para la Semana Santa. Otra cosa es que si una hermandad celebra algo tan importante como lo que en San Lorenzo se conmemoró y dispone de un espacio que pueda aforarse, celebre una misa al aire libre. Pero esto nada tiene que ver con la Semana Santa. Mientras persistan las actuales circunstancias esa Semana Santa distinta que respete las medidas y permita disfrutar de nuestras procesiones a la que usted alude es imposible o apunta a un quiero y no puedo con vocación de mamarracho.

Con Sevilla acercándose a la barrera de los 600 positivos diarios, Andalucía triplicando el número de contagios y alcanzando las 30 muertes diarias -la mayor cifra de la segunda ola-, y España duplicando en un día el número de contagios, 261 fallecidos en 24 horas, 10.696 pacientes ingresados y de ellos 1.544 en UCI, es como mínimo frívolo andar preocupados por las procesiones tomando errónea y abusivamente la misa del Gran Poder como ejemplo para la celebración de la Semana Santa en la calle.