Objetivo: romper la mayoría

En medio de una crisis sanitaria en la que cada día que pasa parece que la Junta está más superada por unos acontecimientos que no sabe controlar, el propio Juanma Moreno y su núcleo más próximo han empezado a extender la idea de que el PSOE y Vox mantiene una extraña “unidad electoral” para quitarle la mayoría absoluta al PP. Es una forma de defensa a la desesperada que, aunque carece de la más mínima base sólida para ser demostrada, sí está bien traída. Es obvio que la oposición socialista no tiene más proyecto político que romper la mayoría de Moreno que este tenga que entregarse en la próxima legislatura a Vox, dada que las posibilidades de María Jesús Montero de convertirse en presidenta son, en la práctica igual a cero.

También es una evidencia que Vox quiere aprovechar que tiene el viento de cola y que va a subir en las elecciones para hacerse valer y, si puede, entrar en el Gobierno de Andalucía y condicionar sus políticas. El partido de la derecha radical no quiere repetir el pecado de inmadurez de 2018 cuando le dio a Juanma Moreno la Presidencia a cambio de nada. Unos y otros, por razones diversas, miran para el mismo sitio.

Esos son los planteamientos con los que PSOE y Vox abordan la larga campaña electoral que se puede decir que ya ha empezado. Pero de ahí a concluir que existe una coordinación efectiva entre ambos para que Juanma Moreno se quede sin mayoría absoluta media un abismo. Existe una confluencia de intereses, pero no hay ningún dato que avale esa tesis.

La pérdida de la mayoría absoluta sería un desastre para el presidente de la Junta. Gracias a ella ha logrado establecer un perfil propio que lo separa de otros presidentes que sí han tenido que lidiar con las exigencias de Vox, como la de Extremadura, el de Castilla y León o el de Valencia. Ese perfil ha sido su principal capital político y si tuviera que meter a Vox en el Gobierno, simplemente, lo perdería. La Junta con consejeros de Vox sería muy diferente a la que hemos visto en los últimos siete años en los que el PP, incluso en el periodo que compartió Gobierno con Ciudadanos, hizo y deshizo a su antojo. Las cosas han cambiado mucho desde que se produjo el cambio político en Andalucía.