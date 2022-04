La 'plaza de los desafíos' de Santa Cruz

Existentes desde tiempos inmemoriales, los combates que dilucidaban conflictos de honor entre caballeros se consideraban Juicios de Dios durante la Edad Media y estaban regulados en España a través de las leyes de Partidas. Dichos retos serían ilegalizados en 1480 mediante una pragmática emitida por los Reyes Católicos y ampliada durante el reinado de Felipe II. A pesar, incluso, de la enérgica prohibición formulada por las autoridades eclesiásticas en el Concilio de Trento (1545-1563) bajo pena de excomunión, los desafíos se incrementaron durante el Siglo de Oro y se mantuvieron hasta el siglo decimonónico. Con el paso a la clandestinidad, ya no existían los rígidos reglamentos anteriores con padrinos y jueces, las ofensas no estaban ordenadas en categorías y los lances pactados a muerte o a primera sangre podían concertarse entre personas de diferente rango social. El término duelo o batalla de dos, de escaso uso en castellano, sería importado desde Italia por las tropas españolas que servían a las órdenes del Gran Capitán, antecedentes de los renombrados Tercios. El último duelo hispánico oficial acontece en 1522 en Valladolid y fue presenciado sin mucha complacencia por el emperador Carlos V, siendo recogido por Pedro Calderón de la Barca en su obra El postrer duelo de España.

Los encubiertos desafíos a capa y espada ropera -con la usual ayuda de la daga de vela- proliferan desde principios del siglo XVI en Sevilla, al convertirse en una gran metrópoli y centro del comercio con el Nuevo Mundo. Los furtivos espadachines buscaban para batirse sitios recónditos, y los encuentran en antiguas barreduelas del Barrio de Santa Cruz como la actual plaza de la Alianza. Sin embargo, el enclave más visitado por los duelistas para cruzar las espadas y repartir mandobles era la llamada plaza de los Desafíos, a la cual solamente se accedía desde la plaza de los Venerables por el callejón San Diego, ubicado aún junto a la donjuanesca Hostería del Laurel y frente a la casa donde habría visto la luz el mítico don Juan Tenorio. La singular barreduela era una explanada en las traseras de viviendas de las calles Agua, Reinoso y Lope de Rueda. Con el discurrir de los tiempos, sufre distintos avatares hasta que pasa a manos privadas, siendo adquirida en subasta por el deán de la Catedral hispalense Manuel López Cepero en 1839 a razón de mil doscientos veintiocho reales de vellón. El canónigo la anexiona al jardín de su residencia sita en la plaza de Alfaro, esquina con la calle Agua, llegando a nuestros días como patio vecinal. Un rótulo a la entrada del callejón podría informar a propios y extraños de tan legendarios lugares, personajes y sucesos.

"Ni reconocí sagrado,/ ni hubiera razón ni lugar/ por mi audacia respetado;/ ni en distinguir me he parado/ al clérigo del seglar./ A quien quise provoqué,/ con quien quise me batí,/ y nunca consideré/ que pudo matarme a mí/ aquel a quien yo maté" (Don Juan Tenorio, José Zorrilla).