Récord sanitario y fiasco fotográfico

Aun amigo lo han operado de hernia inguinal a los tres meses de que su médico de cabecera del SAS lo mandara al cirujano especialista. Así cuenta su historia: “Habrás leído que para una intervención quirúrgica en Andalucía tardan casi un año, entre la lista de espera del especialista y la del cirujano. Pero para entrar en esas listas hay un atraso de meses. En mi caso, 90 días del médico de cabecera a la mesa de operaciones. Un récord. Si lo cuentas explica que hay truco; no quiero escándalo, ni que Juanma Moreno Kodak se quiera hacer una foto conmigo. Si se hace fotos en el estadio de La Cartuja, exhibiendo una camiseta con su nombre; en una máquina de medicina nuclear pagada por la UE, con escolares en Jaén cuyos padres no dieron permiso, o con los beneficiarios de pisos de protección en los que no ha puesto ni un duro, se va a querer fotografiar con el paciente del año, que soy yo”.

“Juanma alardea de los esfuerzos y sacrificios que hace para defender la dignidad de los andaluces. Por ejemplo, los nueve millones de ciudadanos ofendidos por el grosero ministro Puente al negar el bono al transporte de los jóvenes. La dignidad por encima de todo. Aunque la consejera de la Junta mintiese al afirmar que la ayuda era cosa del gobierno andaluz, y seamos 8.632.000 personas y no nueve millones. Pero lo cierto es que mi médico de cabecera, que es estupenda, me diagnosticó una hernia inguinal el 31 de enero, me encargó una ecografía, me envió al cirujano y me advirtió que si sentía un dolor muy agudo, en aumento, me fuese directamente a urgencias, porque si se estrangulaba podía ser mortal”.

“No sé si has visto un episodio muy divertido de Vaya semanita, el programa de humor de la televisión vasca, en el que a un paciente con una hernia le dan cita ¡para el mismo día! El hombre va a atención al usuario, donde se alarman. Acaba saliendo en la ETB mostrando su disgusto con cita tan temprana, porque los vecinos le han dejado de hablar, pensando que es un enchufado… La consejera de Salud del Gobierno vasco encarga una investigación ante la anomalía, dispuesta a no jugarse su carrera política por semejante irregularidad. Finalmente se descubre que la cita era para un paciente que se llamaba igual y ya se había muerto. Y que la verdadera fecha del reclamante era 2028, lo que tranquiliza bastante al paisano”.

“Pues lo mío es parecido. No me dieron cita para la ecografía, ni el cirujano; o sea, que en tres meses no he entrado siquiera en lista de espera. Así que acudí al médico del seguro privado, que me ha visto y operado en pocas semanas. Así presumen de reducir las estadísticas; primero no te citan, con lo que no estás ni esperando, y después lo resuelves en la privada. Perfecto. Insisto; no quiero una foto con Juanma M. Kodak. Por mi dignidad”.

Hay gente cabreada. Y algunos, posando.