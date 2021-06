Un referente andaluz

Manuel Clavero ha sido uno de los personajes más relevantes de la historia contemporánea de Andalucía. Esta afirmación será ampliamente compartida al identificarla con su papel trascendental en la definición del modelo autonómico español y, singularmente, por la defensa y consecución de una autonomía plena para Andalucía, pero con mi afirmación quiero referirme a su modélica personalidad en los ámbitos sociales en los que ha participado, en los que ha dejado muestra de honestidad, inteligencia, apertura mental, conciencia social, elegancia y profundo sentido democrático.

Aunque tuve relación con él en la Universidad de Sevilla del tardofranquismo, ha sido en el marco del Consejo Editorial del Grupo Joly en los últimos veinte años donde mi trato ha sido más regular, a lo que se han sumado la participación en otras iniciativas editoriales y sociales y algunas relaciones familiares. Todas ellas me han permitido detectar la singularidad y grandeza de una persona ilustrada, interesada en todos los aspectos de la vida social, abierto a nuevas ideas y respetuoso con todo tipo de personas. Su presidencia del Consejo Editorial se caracterizaba por su exquisitez democrática, no solo respetando opiniones diversas, sino alentando su desarrollo y demandando con humildad precisiones en los temas que no eran de su especialidad, para fijar las posiciones editoriales con habilidad, equilibrio y liderazgo.

Además de su más conocida andadura política, la vida de don Manuel ha estado dedicada intensamente al trabajo, tanto el universitario, con una dilatada carrera de profesor, estudioso, maestro y gestor de importantes iniciativas, como a la abogacía, habiendo participado en importantes litigios administrativos y también defendiendo a personas sin recursos. Atento a la vida política hasta sus últimos días ha publicado múltiples artículos de opinión y ha estado comprometido con diversas iniciativas sociales, mostrando siempre su independencia y voz propia, como lo hiciese con su temprana dimisión del gobierno de Suárez.

Descanse en paz un andaluz que nos honra.