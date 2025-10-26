Respuesta tardía de las Irlandesas

El colegio las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la menor Sandra Peña, emitió esta semana un nuevo comunicado en el que pedía una “profunda reflexión” contra el acoso escolar tras el suicidio de esta menor con sólo 14 años. Sin dejar de reconocer que el planteamiento del centro concertado puede resultar necesario, lo cierto es que esta iniciativa llega evidentemente muy tarde y no puede enmascarar la inacción que desarrolló en el caso de Sandra, donde no activó el protocolo antiacoso, hecho que ya investiga la Fiscalía de Menores.