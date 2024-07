Cierto beodo sugirió un Lunes Santo que la Vera Cruz se parecía a los Sanfermines. Las representaciones en el cortejo de la admirable cofradía rompen el austero halo con sus túnicas de fantasía. Desde un balcón se aprecia mejor el desajuste cromático (hay también quien habla del tramo de los Lacasitos o, ya puestos, de los Ositos de oro de Haribo). El beodo lo decía por los encierros de San Fermín. El blanco impoluto, con el rojo fajín y el rojo pañuelico, se mancilla y ahoga con las camisetas de colorines que gastan los mozos venidos mayormente de fuera de la cuenca de Pamplona. Por Santo Domingo sí se observa mayor celo a las normas indumentarias. Pero del derrape de Mercaderes a la Estafeta, la atención la centra uno no tanto en las bonitas carreras (poquísimas) de los mozos, como en contar la miríada de camisetas de fútbol que lucen los corredores. Con algo de maldad reprimida, me fijo en ellos para ver si se trastabillan y quitan de en medio (esperando, por supuesto, que sea con indoloras consecuencias).

El Ayuntamiento pamplonés publica sus normas para los encierros. No correr drogado ni cocido en claretes y calimochos. No apostarse en ángulos muertos del recorrido. No tocar la lámina de los cornúpetas ni intentar tirarles del rabo. Y, también, no lucir calzado ni atuendo impropios. ¿Y qué se entiende por esto último? Se deduce que ningún mozo (o moza) debe ir con bermudas ni trikini. Pero la norma no sanciona el decoro cromático en el vestir. En Sanfermines Fútbol Club se ve todo tipo de elásticas futboleras. Las hay de la Liga española, pero también de clubes foráneos y de selecciones (la ajedrezada de Croacia es un clásico y hace migas con quien luce el maillot de lunares rojos del líder de la montaña del Tour de Francia). Las camisetas con listones rechinan especialmente: las del Betis (o del Córdoba o si se quiere del Bursaspor turco), y las muchas del Atlético de Madrid, Valladolid, Real Sociedad, Athletic Club, etc. No faltan la señera real valenciana y la otra senyera catalana. Se ven también camisetas de equipos pueblerinos de la España vacía. Debieran prohibirse todas, incluidas las que podrían pasar más desapercibidas por afinidad de crisoles en blanco y rojo (Sevilla FC, Eintracht de Fráncfort, Ajax, Red Bull Salzburgo).

Alguna que otra vez los jóvenes sevillanos han hecho broma corriendo por la Avenida de la Constitución delante del Metrocentro con periódicos liados en forma de canuto. No sé si es recriminable o no. Pero sin duda vestían con mejor decoro que muchos de los mozos de los Sanfermines Fútbol Club.