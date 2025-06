Cuando leí que “la Universidad de Sevilla ofrece un curso para enseñar a los hombres a cocinar, planchar y lavar” creí que era una broma o una exageración de un antiwoke heteropatriarcal cabreado que proponía una inversión del Servicio Social de la Sección Femenina como Servicio Social de la Sección Masculina. No es así. Cuando nosotros informamos de que “la Unidad para la Igualdad de la US, en colaboración con la Junta, imparte un programa de formación para la verdadera corresponsabilidad de los varones en las tareas domésticas” en el que “se darán clases prácticas de cocina, lavado y planchado” comprendí que no era ni una broma ni una exageración antiwoke y machista.

Según la Universidad se trata de subsanar un déficit educativo y de legitimar académicamente estas tareas: “La escuela siempre ha ignorado los saberes y aprendizajes propios del mundo reproductivo. (…) El currículo escolar basa la educación en aquellos aprendizajes que forman parte del mundo productivo, obviando el hecho de que las personas hemos de asumir otras tareas que quedan relegadas a la educación familiar y a la educación informal a través de modelos que atribuyen las tareas de cuidado a las mujeres. Formar en estos aprendizajes es un reto pendiente del sistema educativo, dado su valor real para el cuidado de la vida y la consecución de una sociedad más igualitaria y justa, que redundará en un mayor bienestar individual y colectivo. Que la Universidad incluya esta formación en su oferta les concede un rango superior y los acerca al ámbito de la academia, legitimándolos”.

Para ello se impartirán los cursos Masculinidades igualitarias. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar? (incluye modelos de masculinidades o micromachismos). Lavar y planchar. Cuidarse y cuidar (incluye cuidado emocional de uno mismo, cuidado de las personas queridas: criaturas y familiares dependientes, uso de la lavadora y la plancha), “Todo limpio y ordenado. Gestión de pareja y crianza” (incluye habilidades de organización del hogar), Cocinar algo más que macarrones. Sexo y cuidados (incluye sexualidad y cocina saludable), Tiempo entre costuras. Conflictos familiares (incluye competencias básicas de costura).

Cada curso ofrecerá 2 créditos ECTS, reconocidos por el Centro de Formación Permanente. Sin comentarios.