La Triana de la Velá

Las tres grandes fiestas de Triana son la Semana Santa, el Corpus y la Velá de Santa Ana. Son la confirmación de que Triana es un estado libre asociado a Sevilla, que existe al otro lado del río. En Triana han tenido de todo, como si fuera un mundo aparte. La Semana Santa era propia, y no iban a la Catedral, hasta que La O cruzó el puente de barcas en 1830. Aún se dice que la catedral trianera es Santa Ana. Con el Corpus pasa lo mismo. Al de Triana se le llama el Corpus Chico, porque el de Sevilla es muy grande, pero el de Triana también es de buen tamaño, mejor que el de muchas ciudades. Y la Velá, que se conoce como la Velá de Santa Ana, porque es la Abuela del barrio, la madre de la Madre de Dios.

Este año ha habido una polemiquilla con el cartel editado por el Ayuntamiento. Es obra de Daniel Franca, el mismo que pintó el paso de la Estrella trianera en el cartel de la Semana Santa de 2023, el año antes de Salustiano. Como pasa con todo cartel, se mira con lupa para buscarle algún defecto. Algunos critican que pone en grande Velá de Triana, y más abajo, en pequeño, Fiestas en honor a Santiago y Santa Ana. Cuando debería poner Velá de Santiago y Santa Ana, o simplemente de Santa Ana, ya que esta no es sólo la fiesta de las avellanas verdes y la cucaña, sino que tiene un origen religioso. Sus fundamentos ancestrales proceden de una romería, que se dedicaba a Santiago y Santa Ana, como patronos del arrabal, desde los tiempos de Alfonso X el Sabio.

La susodicha romería se perdió con el tiempo. La gente sabe que esta es la Velá de Triana, y que está dedicada a Santiago y Santa Ana, singularmente a la madre de la Esperanza. En Triana también hay dos Esperanzas: la de la calle Pureza y la de la O. En Sevilla y en Triana casi todo se duplica. Esta es la Velá de todas las veladas, que comparadas son verbenas.

El programa de la Velá es variado. Al Ayuntamiento le parecerá seguro, porque se abarrotan los alrededores del río, pero no llegan las bullas al Paseo de Colón. Triana es un distrito al que no pierden de vista. Quien gana las elecciones en Triana las suele ganar en Sevilla. Es como un barómetro del CIS, pero más ajustado a la realidad. Dicen algunos que Triana ya no existe y que es un mito, que se la ha cargado el turismo, y que el verdadero trianero ya no vive en corrales, sino en polínganos. Dicen que la calle San Jacinto es como un paseo marítimo de guiris. Allí no hay mar, no, pero queda el río, que alguno quiso convertir en playa. Aunque en las playas nadie marinea por la cucaña.

Río es río, diría Boskov, si hubiera sido trianero. Pero no todo el mundo es trianero, ni hay ninguna velá como la de Santa Ana, que es una reliquia de Triana.