Veo, veo... en Sevilla

Veo, veo... ¡Qué juego más divertido en este final real de curso que son los días postreros de julio! Veo, veo a Minerva Salas en su mejor momento, pero, ay, con riesgo de perder parcela de poder municipal. ¿Con qué letrita? Con la c de Cultura. Después de haber recuperado el pulso en el primer año de mandato, la Kamala Harris de la Plaza Nueva se puede quedar sin esas competencias. Es sabido que en política no hay memoria, sino ciertos rencores. Veo, veo... ¿Qué ves? El bajonazo que ha dado la cuenta de Emergencias Sevilla a la hora de informar a la ciudadanía sobre las acciones de nuestra gloriosa Policía Local. ¿Con qué letrita? Con la d de los datos. Del 1 de abril al 19 de julio de 2024 se realizaron solamente 93 publicaciones cuando en el mismo período de 2022 se efectuaron 830 sobre robos, persecuciones, agresiones, actuaciones en favor de la salud pública, asistencia a personas, delitos de índole sexual, detenciones por violencia machista o por accidentes graves, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? ¿Nuestros agentes han dejado de trabajar o de ser eficaces? Seguro que no. Veo, veo... A la concejal Evelia Rincón fortalecida y reconocida tras el primer año de gestión. Después de haber entrado con el calzador de San Telmo en las listas electorales, se ha ganado el respeto del núcleo duro de la Plaza Nueva. ¿Con qué letrita? Con la d de disponibilidad. Se le nota la experiencia y el saber estar ante el ciudadano, el dar la cara en las redes en una parcela tan delicada y sensible como la falta de limpieza. Con un equipo bisoño, doña Evelia se ha convertido en una veterana siempre necesaria a la hora de gobernar. Veremos la evolución porque siempre ha sido correosa, pero el alcalde de momento tira de ella.

Veo, veo... Al gran José Lugo en otros quehaceres que no sean Movilidad, a Pepelu García en una situación parecida a la de Rincón. ¿Con qué letrita? Con la r de reforzado. Por la misma razón: el gobierno supone inyecciones fuertes de pragmatismo. Y Pepelu (el político, no el influencer de Arte Sacro) ya ha pasado por un gobierno, nada menos que el de los 20 concejales. Sí, aquello acabo de forma traumática por efecto de la crueldad a la que son tan aficionados los sevillanos, pero esa experiencia la lleva en el currículum. Veo, veo al alcalde con cara de susto por lo que viene el 8 de diciembre. ¡Y no es para menos! ¿Con qué letrita? Con la m de Magna. Sanz no pudo ser más claro ayer en la entrevista que le hizo Salomón Hachuel en Radio Sevilla. "Recuerden cuanto ocurrió el pasado 8 de diciembre en Sevilla y eso que no había el reclamo de una procesión histórica". El alcalde está cargadito de razones. Aquel día sufrimos una saturación solo por las luces de Navidad y una prescindible actuación musical.