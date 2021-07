¿Es Cuba una dictadura?

Con motivo de las manifestaciones existentes en Cuba, la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal detalló recientemente que no considera una dictadura el actual Gobierno cubano y manifestó que es un país que permite con total transparencia cualquier tipo de manifestaciones, como es deseable en cualquier país. Así se manifestó delante del Alto Representante de la UE, Josep Borrell. Jamás he visto una ironía y un cinismo tan descarado. De las últimas detenciones forzosas del régimen cubano, a los manifestantes se los llevan y les acusan de lo que sea, un simple paseo por Cuba puede ser delito.

Cada familia no sabe si están vivos o muertos o están prisioneros en una de las 200 cárceles cubanas; tendrán un juicio sin posibilidad de defensa. Díaz-Canel, heredero de la represión de los Castro, recogió como herencia 8.365 asesinados hasta 2016, más de 20.000 presos políticos y 2.500.000 exiliados. ¿Es Cuba, señor presidente, una dictadura? ¿Qué problema tiene Pedro Sánchez para decir que Cuba es una dictadura? No contesta porque es un títere de Unidas Podemos. No importa, el escritor Reverte contesta sin apuros que “Cuba es una dictadura”. Y tiene toda la razón.