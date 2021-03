El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como noticia una información sobre algo que se considera interesante divulgar. Y la verdad que viendo algunos de los titulares más recientes –“El Gobierno balear expropia 56 viviendas”, “Castells elimina los títulos universitarios de tres años”, “Casado firma la paz con Aznar”, “Pablo Hassel detenido”, “Montero niega ningún trato de favor a don Juan Carlos”– he llegado a la conclusión que la muerte ya no es noticia. Seguramente se te ha venido al pensamiento, viendo la evolución de la pandemia en algún momento, que los datos son favorables, que ha bajado el número de casos o incluso que no son demasiadas las muertes que últimamente vienen dándose por causa del coronavirus.

Pero no podemos olvidar que detrás de cada cifra no hay un número, es una persona que posiblemente no ha sido acompañada, debidamente despedida y dignamente sepultada, además de una mujer que se queda viuda, un padre que pierde a su hijo, un hijo que pierde a su madre o un novio a su futura mujer. Que el correr de los días y el atolladero en el que nos encontramos, unidos a la necesidad de evadirnos de una realidad que nos supera, no nos haga perder la noción de lo verdaderamente importante que es la vida.