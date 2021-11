La Misión Gran Poder 2021

Está muy bien la Misión del Gran Poder 2021, nombre bajo el que se desarrollan unos actos, con la venerada imagen como protagonista, en la zona de Tres Barrios-Amate. Está habiendo muchas emociones y sentimientos a flor de piel, y si a eso se une que con el llamado Señor de Sevilla en las calles se ha puesto fin al síndrome de abstinencia que muchos venían padeciendo tras dos años sin Semana Santa y sin procesiones, pues la dicha ya es total. Pero lo que hace falta ahora, cuando el Gran Poder vuelva a su templo en San Lorenzo, en el centro, es que los hombres, los políticos, las autoridades, los gestores, se pongan las pilas y esos barrios a los que se trasladó la imagen del Nazareno dejen de ser la "Sevilla olvidada". De lo contrario, habrá sido una misión fallida. Muy hermosa, muy emotiva, pero fallida. Habrá sido sin duda una gran manifestación de devoción, no digo que no. Pero únicamente con la devoción no se acaba con el paro y otras lacras sociales que imperan en esos barrios de Sevilla.