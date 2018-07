Andalucía necesita una Administración más eficaz

El panel de economistas del Grupo Joly, que se ha reunido esta semana y cuyas principales conclusiones publicamos hoy, nos deja una interesante reflexión que no debe caer en saco roto: Andalucía necesita urgentemente una reforma de su Administración para hacerla más eficaz. En unos momentos en los que nuestra comunidad autónoma sigue creciendo a un 2,7% (lo que supone una ligera desaceleración con respecto a años anteriores), Andalucía sigue adoleciendo de un aparato administrativo demasiado burocrático y pesado, que muchas veces sirve más para frenar el desarrollo económico que para estimularlo. Como concluyen los economistas del Grupo Joly, si no acometemos esta reforma seguiremos siendo una comunidad autónoma en el furgón de cola de España y la Unión Europea, con las que hemos dejado de converger desde 2007. Muy al contrario, cada año que pasa Andalucía se aleja más de los parámetros económicos de nuestro entorno, lo que nos condena irremediablemente a ser una comunidad de segunda división, con la consiguiente pérdida de peso no sólo económico, sino también político.

Sólo desde la pereza y la falta de imaginación se puede comprender el que no se acometan ya unas reformas cuyos costes económicos son muy reducidos, ya que tienen que ver sobre todo con la organización y los métodos de trabajo. No sólo se trata de evitar organismos inútiles (más pensados para el clientelismo político que para la gestión de lo público), sino también de perfeccionar y simplificar los procesos, reduciendo drásticamente el papeleo y una burocracia que, por lo general, se ha convertido en el auténtico enemigo del emprendimiento. Sorprende, por ejemplo, que no haya ni un sólo estudio serio sobre la eficiencia de la Administración, lo cual debería ser el primer paso en dicha tarea. Es hora de que nos pongamos a trabajar ya en ese sentido.