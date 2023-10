Chequeo a la gestión de la Junta

Varios meses después del inapelable triunfo electoral del PP en las municipales y en las generales de julio, al Gobierno andaluz se le resisten varios problemas derivados de una mejorable gestión. Y con ejemplos que afectan a pilares esenciales del denominado Estado de bienestar como son la vivienda, la sanidad y la educación. El lunes, el propio presidente de la Junta se veía obligado a pedir disculpas, al tiempo que anunciaba la búsqueda de responsabilidades, por el fracaso del denominado Bono Alquiler Joven, unas ayudas de hasta 250 euros al mes durante dos años para que este segmento de población pudiera acceder a una vivienda. Se trata de unas prestaciones sufragadas por la Administración central y que la autonómica, “por un importante problema de carácter técnico”, no ha conseguido implementar, al punto de que a estas alturas sólo ha resuelto una cuarta parte de las peticiones cursadas por los posibles beneficiarios en noviembre del año pasado. Al Gobierno de Moreno también le ha costado tres semanas, desde el inicio del curso educativo, ofertar las actividades extraescolares previstas, aunque aún en Málaga no lo ha logrado. Este retraso ha repercutido negativamente en la conciliación de miles de familias. Hace unos días, el propio Moreno era el encargado de anunciar a través de este periódico el plan para intentar reducir las listas de espera sanitarias. El volumen de pacientes que aguardan para una intervención quirúrgica se desconoce oficialmente, ya que Salud no publica los datos desde junio de 2022. Tras casi cinco años al frente de la Junta no deberían caber ya apelaciones a la herencia recibida. Tampoco a la dificultad en la toma de decisiones con un Ejecutivo respaldado por una mayoría absoluta en el Parlamento. Es hora de pedirle mayor eficacia y agilidad a esta Administración, aunque se trata de un primer balance de la legislatura. Aún le queda margen para asumir su compromiso y engrasar la maquinaria para mejorar la gestión.