Gobierno y Junta, el camino es la colaboración

Aunque ha tardado más tiempo de lo deseable en producirse, hay que saludar con satisfacción la foto de los presidentes del Gobierno y de la Junta, Pedro Sánchez y Juanma Moreno, respectivamente, en la Moncloa. En una democracia la distinta filiación política de los líderes nunca puede ser excusa para esquivar el diálogo entre administraciones que, nunca se olvide, deben servir al interés común de los ciudadanos, no de las formaciones. Además, fue de agradecer el buen tono de ambos presidentes, más en unos momentos en los que la crispación política contamina a todo el país. Sobre las cuestiones concretas de lo que se habló habría que destacar dos peticiones de Juanma Moreno que tienen que ver con los fondos que recibirá Andalucía en un futuro. La primera es la petición, una vez más, de casi 11.000 millones de euros, que son los que se calcula que ha dejado de recibir Andalucía entre 2008 y 2021 debido a un sistema de financiación que a todas luces es lesivo para nuestra autonomía. En segundo lugar, el presidente de la Junta le solicitó a Sánchez que más o menos la mitad de las ayudas que llegarán a Andalucía gracias al Fondo Europeo de Recuperación, unos 4.500 millones, sean gestionadas directamente por la Administración autonómica. Sobre el primer asunto hay que recordar que no es una reivindicación nueva, sino que el cálculo de esa deuda histórica fue realizado en su día por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE). Tanto los socialistas como los populares andaluces están de acuerdo en esta reivindicación, por lo que el Gobierno debe, al menos, tenerla en consideración. Respecto a los fondos europeos habría que hacer un esfuerzo para que no se conviertan en una lucha política más. Es un momento crucial para el futuro del España y Andalucía, y no se puede perder el tiempo y el esfuerzo en broncas estériles. Es normal que la Junta pida la gestión de una parte de estos fondos, pues al fin y al cabo es la administración que conoce mejor nuestro territorio. Además, un Gobierno como el de Sánchez, que presume de federalizante, debería ser especialmente comprensivo con este tipo de propuestas.