Inmunidad de grupo mejor que carné de inmune

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el pasado sábado, en una visita a Sierra Nevada, que la Administración autonómica va a articular un procedimiento para que la población que se vacune pueda acudir a grandes eventos deportivos o que supongan una aglomeración de personas, como conciertos u otras convocatorias culturales, así como viajar. Moreno concretó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) facilitará a los vacunados en nuestra comunidad autónoma un documento telemático que acreditará que se le ha administrado la vacuna. Previamente señaló, además, que vacunarse es una "obligación moral". El anuncio se hace a una semana de que empiecen las primeras administraciones del remedio para generar anticuerpos que combatan el coronavirus en caso de contagio. En definitiva, que inmunice contra la enfermedad que causa el Covid-19. Puede que la intención sea incentivar a vacunarse, porque la libertad individual, restringida por el estado de alarma, aumentaría, permitiendo más movilidad y acceso a eventos ahora vedados para el público. Animar a la vacunación está bien y es obligatorio para los responsables públicos, pero la prioridad es convencer a los andaluces de que cuanto antes la administración de la vacuna sea masiva, con más celeridad se conseguirá la inmunidad de grupo, que los expertos cifran a partir de que un 70% de la población esté protegido, y no dividir a la población entre los que han accedido a inmunizarse, dado el carácter voluntario del tratamiento, y los que no lo hayan hecho, sea por el motivo que sea. Una buena campaña de vacunación, bien organizada y que ayude a que los distintos grupos de población tengan acceso a la inoculación al mayor ritmo posible, es preferible a cualquier documento -virtual o físico- que distinga entre quienes tienen un carné de inmune y los que no han podido o no han querido ser inmunizados. Porque esa división podría además generar una relajación de las medidas para evitar el contagio, que deberán mantenerse aún durante meses.