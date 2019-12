Tussam: ante todo la seguridad

La coincidencia en el tiempo de dos accidentes en la línea C-5 de Tussam (los días 3 y 7) ha provocado una comprensible alarma entre la ciudadanía. A la espera de que los informes especifiquen con rigor las causas concretas de los dos siniestros, hay indicios que señalan a que pudieron deberse a fallos mecánicos, posiblemente a una aceleración repentina e incontrolable. Aun así, insistimos, hay que tener mucha precaución y esperar a las conclusiones técnicas realizadas por los expertos. Por ahora, se puede decir que la actitud del Ayuntamiento ha sido la correcta: ha suspendido la línea C-5, compuesta por cuatro vehículos de los llamados microbuses que habían sido adquiridos hace 18 meses y que están todavía en garantía; ha mostrado su intención de encargar un informe técnico independiente que se sumará a los realizados por la Policía Local y la propia empresa sevillana de autobuses públicos; y ha sido sensible con la situación de los diez heridos provocados en el accidente del día 7, a los que el alcalde, Juan Espadas, ha visitado en sus centros hospitalarios.

Pero el hecho de que seamos cautos no significa que escondamos la gravedad de lo que ha ocurrido. Sólo "un milagro" (como se suele decir) ha impedido que la gravedad de los dos accidentes no haya sido mucho mayor. Cualquier sevillano sabe que la Plaza del Duque es uno de los puntos neurálgicos del comercio de la ciudad, por lo que suele estar muy concurrida. Según el Ayuntamiento, los dos vehículos habían pasado las revisiones técnicas pertinentes, pero es evidente que algo ha fallado y que ese algo sea probablemente mecánico, ya que por ahora se descarta el error humano (los dos conductores eran muy experimentados). Así las cosas, sólo cabe esperar que el Ayuntamiento no vuelva a poner en funcionamiento dichos vehículos hasta que las causas del siniestro estén completamente aclaradas y que, mientras tanto, articule algún tipo de solución para que los usuarios de la línea C-5, muchos de ellos personas mayores, tengan una alternativa para sus desplazamientos.

En estos casos, sobra decirlo, lo más importante es la seguridad, tanto de los pasajeros como de los profesionales de Tussam y los transeúntes. No tenemos ninguna duda de que éste es también el objetivo del Ayuntamiento. Aparte, sólo resta pedir celeridad en la aclaración de las causas, lo cual no debe confundirse con prisas irresponsables.