La hora de la clarificación para el PP

El congreso nacional convocado por el Partido Popular es una oportunidad que no se debe desaprovechar para que el principal partido de la oposición y el único que ofrece una alternativa real de gobierno clarifique algunas cuestiones que su militancia y su electorado tienen el derecho y la necesidad de que no permanezcan en el terreno de la incertidumbre. Quizás la más clara sea la de su relación con el partido que se le escindió por la derecha, Vox, que se ha convertido, al mismo tiempo, en su principal fuente de problemas, pero también en su único asidero político para formar mayorías, como se ha visto en varias comunidades autónomas y ciudades importantes. La pésima gestión de los pactos realizada en 2023 fue un factor determinante para que el PP no lograse llegar a La Moncloa. No deja de llamar la atención y refleja la confusión interna del partido que, cuando la legislatura parece que agoniza, el PP no haya dejado clara cuál es su postura al respecto. Pero también falta arrojar luz y eliminar incertidumbres sobre cuestiones tan delicadas como el aborto, tan trascedentes como el modelo energético o con tantas repercusiones sociales y económicas como el sistema impositivo. Parece que el PP ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo un liderazgo sólido que no se discute internamente y tiene en sus baronías autonómicas una instancia de poder que ayuda a consolidarlo. Pero la falta de determinación en aspectos básicos de su política lo ha llevado a ejercer una oposición errática y de pura confrontación que lastra su imagen ante un Gobierno y un Pedro Sánchez que han sufrido un desgaste tremendo. El PP se equivocará si centra el debate precongresual en aspectos marginales, como las primarias, y no empieza ya a aprovechar la cita del 5 y 6 de julio en Madrid para despejar dudas sobre lo que haría si los ciudadanos en las próximas elecciones le dan la responsabilidad de gobernar.