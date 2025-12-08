El plan médico de la Junta

La Junta asegura que maneja un plan para evitar el éxodo de los médicos a otras comunidades y al extranjero y para conseguir que los destinos del interior sean lo suficientemente atractivos a ojos de estos profesionales y no se queden desiertas, hasta en dos ocasiones, las plazas que se ofertan. De momento, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se ha limitado a esbozar algunas medidas. Contratos para los facultativos de hasta dos años para las zonas rurales, con el objetivo de ofrecerles una cierta estabilidad. Prorrogar la eliminación del requisito de la nacionalidad española para las contrataciones sanitarias. Más de 800 extracomunitarios se han incorporado en lo que va de año. Y sustituir las oposiciones por concursos donde los baremos primarán la experiencia. De momento, el Gobierno andaluz sortea una de las principales causas que provoca que cada año abandonen la región una media de 500 doctores: sus retribuciones. Los sueldos andaluces son escasamente competitivos frente a los de otras comunidades y países, como Francia. También por unas condiciones laborales tanto de horarios y de conciliación, como incluso el compromiso de facilitar trabajos a las parejas, difíciles de igualar. La carta de la estabilidad a determinadas edades puede ser importante como incentivo. Pero Salud deberá revisar también la brecha salarial que puede superar los 10.000 euros anuales en comparación, por ejemplo, con Madrid o País Vasco. Entretanto, hay que animar a que se implementen ésas y otras medidas aún desconocidas. Hay coincidencia en el diagnóstico. Andalucía sufre un déficit importante de facultativos. Sus más de 49.000 colegiados son insuficientes. Con un desajuste en el sistema que se muestra incapaz de atender el diferencial que se observan en algunas especialidades y tampoco es capaz de asegurar el relevo generacional. Está prevista la jubilación de unos 2.900 en los próximos cinco años. Urge encontrar una solución a este grave problema.