23-F, golpe de efecto

El Consejo de Ministros aprobó esta semana la desclasificación de 153 archivos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La difusión de los documentos ha permitido ratificar el papel crucial que jugó el entonces Rey Juan Carlos I para acabar con la asonada y conocer incluso cómo los rebeldes se lamentaron de su “error” de dejar “libre” al Monarca. Como es habitual en la política española, los 45 años transcurridos antes de la difusión de estos secretos oficiales no han supuesto el más mínimo obstáculo para exacerbar el debate político. Por una parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a pedir el regreso a España del Emérito mientras los socios del PSOE en el Gobierno atribuían la publicación a un intento por “blanquear” la Monarquía. Pero más allá de las reacciones previsibles ante acontecimientos del pasado reciente de España, que los dirigentes se resisten a dejar en manos de los historiadores, resulta evidente que decisiones de esta envergadura no pueden quedar supeditadas a las tácticas de conveniencia del presidente del Ejecutivo. Hace semanas que Pedro Sánchez intenta marcar cada lunes la agenda pública del país con anuncios desde sus redes sociales. Golpes de efecto que en numerosas ocasiones resultan exitosos. Desde el cambio de hora a este último de los papeles ocultos del 23-F. Debates que logran alejar del horizonte otros graves asuntos que atañen a la gestión del Ejecutivo central o del PSOE. Pero más allá de la oportunidad, casi medio siglo después, de esclarecer y rebatir absurdas teorías conspiratorias que siempre han rodeado el 23-F, este tipo de decisiones no pueden seguir amparadas por una ley franquista de 1968. Una democracia seria debe regular con sus propias normas cuándo, cómo y por qué pueden desclasificarse secretos oficiales que afecten a comportamientos y actuaciones del Estado. Sin ligarlas al sorteo de cada lunes.