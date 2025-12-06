El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene desde el inicio de esta legislatura una estrategia tendente a politizar todos los aspectos de la vida nacional que pueda y buscar en el enfrentamiento partidista una forma de tener permanentemente tensionada a la ciudadanía. Los fontaneros de la Moncloa deben pensar que con ello se fija el electorado, aunque se desaten tormentas tan virulentas como la de los diversos casos de presunta corrupción que acosan al Ejecutivo. Lo ha hecho con conflictos internacionales como el de Gaza o sacando, de forma recurrente, a pasear a los fantasmas de nuestra historia más reciente. En los últimos meses ese empeño por mantener una temperatura política elevada se ha trasladado a la parrilla de la televisión pública, con una sucesión de tertulias sobre temas de actualidad encaminadas a exacerbar opiniones más que a informar o a mostrar posturas plurales. Ahora le toca el turno a Eurovisión. Televisión Española, en su función de principal terminal mediática del Gobierno, ha decidido no enviar representante al Festival de Eurovisión de 2026 ni transmitir el evento después de que la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del certamen, confirmara la participación de Israel. Sin entrar a valorar las razones geopolíticas que pudieran estar detrás de esta medida ni calificar la actuación israelí en Gaza, lo que sería objeto de otro análisis, sí resulta claro que politizar Eurovisión busca también resultados internos para alimentar un debate que en estos días encontrará un enorme eco mediático. Pocos temas hay en España tan populares como el Festival de Eurovisión, que en los últimos años ha sido seguido por enormes audiencias. Este fenómeno, que no es exclusivo de España, ha hecho que en muchas ocasiones haya trascendido de ser un certamen musical para adquirir lecturas políticas. Israel ha sido una excusa magnífica para acentuar esos perfiles. El Gobierno de España, en su afán por politizarlo todo, no podía dejar pasar la ocasión.