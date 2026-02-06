Señales desde Aragón

Como ocurriera a finales de diciembre en Extremadura, las elecciones que se van a celebrar el domingo en Aragón son seguidas con enorme atención por los partidos políticos porque se consideran una especie de primarias de las generales que se celebrarán cuando Pedro Sánchez considere que la agonizante legislatura que comenzó en 2023 no da más de sí. Y como ya ocurrió en Extremadura, los mensajes que llegan en las vísperas de los comicios aragoneses no pueden ser más claras: todo apunta a un descalabro de grandes dimensiones del PSOE y a una victoria clara y contundente del PP, pero no tan abultada como para que Vox no se convierta en el factor decisivo de la nueva situación política. En estas elecciones hay, además, un factor diferencial: la persona que encabeza la candidatura socialista, la ex ministra Pilar Alegría, forma parte del círculo de máxima confianza de Pedro Sánchez, por lo que si se produce la debacle que anuncian las encuestas será también una derrota en primera persona del presidente del Gobierno. Hasta qué punto los indicios que se dibujan en Aragón definen el estado anímico del conjunto del electorado español es algo que no se podrá comprobar hasta que se abran, cuando toque, las urnas de las generales. Pero hay ya demasiados datos encima de la mesa para que los estados mayores de los dos grandes partidos empiecen a preocuparse seriamente por la fuerza que está alcanzando la opción extremista y populista que representa Vox. Todo apunta a que no será solamente en Extremadura y Aragón donde se vea claramente este fenómeno. También se puede detectar esta tendencia en Castilla y León y en Andalucía, las próximas comunidades en las que se celebrarán elecciones. Las consecuencias que eso puede tener para la estabilidad y la gobernabilidad es algo que se está viendo estos días en Extremadura, donde las negociaciones entre PP y Vox están atascadas. En Aragón puede repetirse la situación a partir de la semana que viene. Las señales son nítidas.