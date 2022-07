El IES Pablo Picasso de Sevilla, ejemplo de aprendizaje-servicio

El Ayuntamiento de Sevilla está apostando por la iniciativa educativa de Proyecto Aprendizaje-Servicio y por primera vez, Sevilla será la anfitriona de los premios nacionales, por lo que los centros educativos que quieran participar tienen hasta septiembre para presentar sus proyectos.

El instituto sevillano Pablo Picasso es uno de los centros que apuesta por esta iniciativa educativa y este curso ha desarrollado un proyecto dirigido a la prevención de la violencia de género en jóvenes.

Este proyecto aprendizaje-servicio nace de la iniciativa del alumnado del módulo de mediación comunitaria del ciclo de Integración Social que, tras observar detenidamente los datos del Instituto Nacional de Estadística y el barómetro de juventud y género de 2021, se dan cuenta de que habían aumentado los casos de violencia machista entre los jóvenes. Esta investigación previa les motivó a comenzar este proyecto de aprendizaje-servicio para la prevención de la violencia de género dándole visibilidad a este problema que está creciendo entre los jóvenes rápidamente, así como dotar de herramientas a este colectivo para prevenirla.

Margarita Ruiz, coordinadora del proyecto, indica que "el aprendizaje-servicio combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, y quienes participan aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo".

El alumnado ha desarrollado varias líneas de acción, entre las que está la formación como instrumento de prevención. Impartieron talleres de formación a la gente joven que les rodeaba, los otros ciclos de formación, implementando la campaña del Instituto de la Mujer (IAM) No te pierdas en el Laberinto. Mediante la campaña Rompe el silencio, empodérate, el alumnado de integración social ha visibilizado aún más que la gente joven sí sufre violencia de género. A esto se le suma los vídeos de sensibilización, creación plástica de murales de denuncia de violencia machista, cuentas en redes sociales y, los actos simbólicos para conmemorar el 25N y el 8 de marzo.

También han colaborado con el IAM con la campaña Más libros, más libres. Esta campaña consiste en hacerles llegar libros con dedicatorias del alumnado a las mujeres reclusas en la prisión de Alcalá de Guadaíra con el objetivo de empatizar con este colectivo y brindar afecto a través de las dedicatorias. Tras esta acción, el Asesor Técnico del Gabinete de Estudios y Programas del IAM, Juan Ignacio Paz, indica que “la campaña funcionó muy bien, no solo por la cantidad de libros recogidos y que llegaron a prisión, sino también por la enorme corriente de inquietud, solidaridad y empatía que se despertó sobre estas mujeres”. Respecto al alumnado de Integración Social, Paz añade: “fue un colectivo con el que trabajé muy a gusto porque no solo recogieron muchos libros sino que también trabajaron mucho la implicación y la empatía al ver desde el primer momento la repercusión positiva que tendría no solo en las mujeres reclusas sino también en la población civil”.

Además, el alumnado se ha encontrado con mujeres que han sufrido violencia de género y conocieron a las actrices de la compañía de teatro “Mujereando” de la mano de su directora Carmen Tamayo. Tuvieron la oportunidad de conocerse, que ellas contaran sus experiencias y cómo consiguieron salir adelante a través de la cultura. Entre los objetivos estaban que el alumnado las escuchara y devolvieran gratitud a las mujeres de “Mujereando”, además de que aprender a utilizar la cultura para prevenir, intervenir y salir de la violencia de género.

Una de las alumnas que ha participado en este proyecto resaltó que “estamos tan acostumbrados a hacer cosas teóricas en las que no ves resultado como lo vimos con el taller de violencia de género. Entonces cuando hacemos algo en lo que se ve un resultado tan notorio es cuando pensamos que todo el trabajo que se ha hecho no pesa tanto”.

Mediante estas líneas de acción, el ciclo de grado superior de Integración Social ha dirigido este proyecto a varios colectivos entre los que se encuentran el resto de ciclos formativos del IES Pablo Picasso, el colectivo joven en general, las mujeres reclusas de la prisión de Alcalá de Guadaíra y las mujeres actrices de “Mujereando”, así como todo el alumnado que ha participado en estas actividades de formación.

Margarita Ruiz, coordinadora del proyecto, indica que "el aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde quienes participan aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Por ello, es un método mediante el que se unen el compromiso social y el aprendizaje de conocimientos y valores. Por esta razón, es uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, porque el alumnado encuentra sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria".

Enlaces:

Sitio web del instituto para profundizar sobre el proyecto

Video elaborado por el alumnado

Blog de uno de las actividades del proyecto

Redes sociales creadas por las alumnas