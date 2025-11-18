La gripe aviar y el consumo de huevos

Todas las aves de corral criadas al aire libre en España, deberán ser confinadas tras la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en el BOE, que entró en vigor el 13 de noviembre, para prevenir y evitar el contagio por gripe aviar. La gripe aviaria, gripe aviar, o influenza aviar, del subtipo H5N1, es también conocida como gripe del pollo o de los pájaros, es una enfermedad infecciosa vírica que afecta a las aves, aunque puede infectar a distintas especies de mamíferos, e incluso podría afectar al ser humano que haya estado en contacto muy directo y reiterado con las aves afectadas y sus secreciones y excrementos. Carmelo García, es doctor veterinario y miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Le pregunto por la posible incidencia en humanos: “Ni en la UE ni en España se han registrado casos de gripe aviar en humanos. En el brote en 2022, no hubo incidencia en humanos. Es una zoonosis no de primer grado, como sería la tuberculosis, la brucelosis, o el Covid-19”. Carmelo García señala: “Hay que dejar claro que la gripe aviar no afecta al consumo de huevos y de carne de pollo. Es un problema de sanidad animal, no de salud pública y reitera que no hay evidencia científica de la transmisión de la gripe aviar a humanos por cadena alimentaria”. Hay preocupación en el sector avícola por las repercusiones económicas para los granjeros afectados, y en la ciudadanía, por la repercusión de los precios de la carne de ave y de los huevos en la cesta de la compra. Además nos acercamos a una época del año en la que la carne de pollo es muy demandada. El precio del pollo ha subido una media de 6,7% con respecto a estas fechas del pasado año. Los precios de los huevos han subido hasta un 22% interanual en octubre, según el INE. Según Facua, en algunos supermercados, el precio de la docena de huevos ha pasado de 2,02 euros a 3,10 euros, con un crecimiento interanual del 53,5% . España es el tercer productor de huevos de la UE.

La medidad afectaba desde el pasado lunes, a más de mil municipios españoles, destacando los de Castilla y León; Castilla La Mancha, Andalucía y Aragón. En Andalucía, se detectaron focos en 197 pueblos de seis provincias: Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz, Córdoba y Almería. Ante la propagación, el Ministerio de Agricultura ha decidido confinar a todas las aves de corral para controlar el virus de la gripe aviar que también afecta a varios países europeos. Con estas medidas se trata de evitar el contacto entre aves migratorias y las de corral, y evitar que las migratorias accedan al agua y a la alimentación de las aves de corral. Por eso se propone confinarlas en naves o gallineros, o aislarlas con redes o mallas protectoras para evitar el acceso de las aves silvestres. Especial cuidado en estas medidas de aislamiento deben tener los avicultores que producen en ecológico, o en campero. La orden prohibe criar patos y gansos con otras especies de aves de corral, y abastecer a las aves de corral con agua de depósitos a los que puedan acceder las silvestres. También se prohibe el movimiento de aves para participar en ferias y exhibiciones de ganado, como ocurrió en la reciente Real Feria de Ganado de Loja, Granada, donde no se exhibió la gallina utrerana ni ninguna otra raza de gallináceas. En 2022 se detectaron 36 focos de gripe aviar en España por parte de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, que reúne a los responsables de la sanidad animal de las Comunidades Autónomas, y se adoptaron medidas similares a las actuales. Cuando se detecta un nuevo foco se procede al “vaciado biológico”, sacrificando a todas las aves y se limpia y desinfecta toda la explotación.

En las últimas semanas se conocían casos de gripe aviar en granjas avícolas de Alemania, Polonia, Italia y Francia, donde se han aplicado también medidas de confinamiento. En España, según el Ministerio de Agricultura se han contabilizado 14 focos en aves de corral, del subtipo H5N1, con alta patogeneidad que provoca una alta mortalidad, la mitad de los focos, en Castilla y León. Hasta el momento se han sacrificado en España más de 2,5 millones de aves de corral. El censo de gallinas ponedoras en España a finales de 2024 se acercaba a los 50 millones de aves.