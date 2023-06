Probablemente el adivino más famoso de la historia es Espurina que fue el arúspice que previno a Julio César que iba a ser asesinado en los idus de marzo –los decimoquintos días del mes romano de Martius– del año 44 a. C., hecho inmortalizado en el Acto III, Escena I del Julius Caesar de William Shakespeare. Al menos Espurina acertó al vaticinar el asesinato de César –pues antes había fallado al predecir lo que ocurriría en la campaña de África–. El día del magnicidio cuando llegaron los idus, César saludó al adivino diciendo que ya habían llegado los idus de marzo, entonces Espurina contestó: “Han llegado, sí, pero no han pasado”.

En Madrid ante su fallo estrepitoso en el 4-M de 2021 Tezanos dijo “No soy un adivino”. En Castilla y León en 2022 el CIS afirmó en un comunicado que su actividad no es “la magia” ni la “adivinación”. Pues parece que GAD3 dirigida por Narciso Michavila sí sabe leer el hígado de buey como Espurina sobre el idus de marzo del año 44 a. C.

José Félix Tezanos falla más que una escopeta de feria. Lo que ocurre es que sus fallos no parecen obra de un inútil –que ya sería grave– sino la obra de un caradura con rostro de cemento armado. Tenga en cuenta en el lector que como se ha denunciado con reiteración el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige Tezanos en sus barómetros y encuestas cuenta con más medios (más de 7.000 entrevistas cuando los institutos demoscópicos privados hacen menos de 2.000) y ofrece unas horquillas que solo existen en su mente: el PP siempre inferior a los resultados y el PSOE (y ahora Yolanda Díaz) con los suyos disparados. En 2022, el CIS se estrelló con la realidad y las encuestas privadas en las elecciones de Castilla y León. En las últimas elecciones locales y autonómicas del 28-M el CIS ha pegado hurtado al Partido Popular de más de 700.000 votos y del 3,5 % del porcentaje de voto pronosticando el triunfo de Lambán en Aragón y la imposibilidad de alternativa de Gobierno en Valencia. Que Dios le conserve la vista y el tino.

Si la causa de esto fuera la existencia de un voto oculto, la torpeza de Tezanos sería negligencia inexcusable, porque después de tantas veces de infravalorar el voto del centro de derecha y tantas veces de sobreponderación del voto de la izquierda (y ponderación sideral galáctica de Yolanda) hasta el más torpe de los demóscopos introduciría un factor de corrección de “cocina”. No es tan difícil.

Convocadas elecciones generales para el próximo 23 de julio la pregunta que nos ronda en la cabeza es si este espécimen será capaz de repetir la tropelía. La cuestión es si debemos resignarnos a esta utilización partidista de los instrumentos demoscópicos públicos. Creo que no y que para eso están la administración electoral y los tribunales de justicia. Deben realizarse denuncias ante la Junta Electoral Central subsumibles en la prohibición que contiene el artículo 50.2 de la Loreg, pues dicha prohibición está dirigida a la realización de actos organizados o financiados, directa o indirectamente, por los poderes públicos. Pero sobre todo, el art. 69.2 Loreg “La Junta Electoral Central vela porque los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas, así como por el correcto cumplimiento de las especificaciones a que se refiere el párrafo anterior”. Si esto de Tezanos Spurino no es deliberado, no existe entonces la categoría.

También es posible el ejercicio de acciones penales por malversación a pesar de que anteriores querellas contra Tezanos por malversación de caudales públicos han sido archivadas. La flagrante reiteración de conductas y el desprecio que ello supone permiten albergar la esperanza de que cambie el criterio judicial. También esto abriría la puerta a la responsabilidad contable del art. 38.1 de la LOTCu para el que por acción u omisión contraria a la Ley que originase el menoscabo de los caudales o efectos públicos. Si quien hace esto paga de su propio dinero el desaguisado se lo pensará dos veces.

El juego limpio es nuclear en las democracias parlamentarias. No es de recibo que comportamientos de esta naturaleza sufragados con los impuestos de todos queden impunes. El presidente es muy libre de tener un espejito mágico que le diga lo bello que es y lo bien que lo valoramos los ciudadanos siempre, eso sí, que se lo pague con su dinero.