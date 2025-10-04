Poetas en los Jardines de Cristina

En terrenos extramuros cercanos a la Torre del Oro, el Paseo de la Bella Flor y la desembocadura del río Tamarguillo, el asistente José Manuel de Arjona ideó en 1830 el Salón de Cristina y el botánico Claudio Boutelou lo convirtió en un parque. Álamos, sauces, plátanos de sombra y fresnos fueron plantados, evocadores árboles acompañados por los brotes de romanticismo de la época. Los Jardines de Cristina que contemplamos surgen de una gran reforma realizada con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, quedando reducidos por el ensanche de la avenida denominada hoy de la Constitución y la construcción de los hoteles Alfonso XIII y Cristina.

La última fase reurbanizadora de estos entrañables jardines se lleva a cabo hace unos quince años, cuando se construye una fuente de dudoso interés artístico junto a la entrada principal presidida por Emilio Castelar, poblándose sus arriates y glorietas de grandes bloques pétreos con maravillosos versos de poetas de la Generación del 27. Habíanse reunido muchos de sus componentes en diciembre de 1927 en el Ateneo hispalense con el padrinazgo implícito de Juan Ramón Jiménez, quien consideraba a Sevilla “capital de la poesía”. Recitaron poemas en homenaje a Góngora, con ansias de eternidad y de mantener unos sentimientos creativos complementarios. A la vuelta, Jorge Guillén rememora la ocasión en unos sentidos versos que pueden suponer el acta fundacional del grupo: “Un recuerdo de viaje/ queda en nuestras memorias./ Nos fuimos a Sevilla./ ¿Quiénes? Unos amigos/ por contactos casuales/.../ Concluyó la excursión,/ juntos ya para siempre”.

Vicente Aleixandre había nacido a pocos metros del parquecillo (Palacio de Yanduri), apareciendo al comienzo de uno de sus paseos preferentes con un poema sobre un antiguo panel cerámico. Otros hermosos versos de los restantes trovadores, grabados en piedra, brotan a medida que recorremos sus senderos: Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Emilio Prados, Pedro Salinas y Jorge Guillén (fuente). Asimismo, existe una estatua colocada en 1995 y dedicada al ultraísta Adriano del Valle. Alberga a día de hoy magníficos plátanos de sombra entre setos de mirto, punzantes palos borrachos de flores rosadas, altas casuarinas, jacarandas malváceas, washingtonias, naranjos, cicas, un magnolio, una lagunaria, un pino piñonero, un ombú... Visitar este vergel delimitado por el Puente de San Telmo, la Puerta de Jerez y el Palacio de San Telmo nos permite admirar venerables árboles como “el abuelo”, un plátano de sombra plantado en la segunda mitad del s. XIX; sentarnos en alguno de sus bancos de forja y escuchar los cantos de las avecillas que descansan de sus vuelos en las ramas; disfrutar de un pequeño oasis de tranquilidad en el tráfago incesante de la moderna urbe y reposar plácidamente en un entorno de poesía y naturaleza ardiente junto al magno Guadalquivir.