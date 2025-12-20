Portales de Belén en la Catedral

Los mensajes religiosos en la Edad Media eran difundidos en iglesias ilustradas con esculturas, pinturas o vidrieras, pues la inmensa mayoría de la población no sabía leer. El modelo original de los sofisticados belenes modernos se remonta al portal o pesebre teatralizado por San Francisco de Asís en 1223 en una gruta del bosque toscano de Greccio, integrado por los componentes tradicionales: Jesús, representado por un muñeco de barro cocido; figuras vivientes de María, José y lugareños; un asno (la mula no aparece en textos evangélicos) y un buey, sin los Reyes Magos.

Nos detenemos frente a la Puerta de la Natividad o San Miguel de la Catedral de Sevilla y vemos que incluye un altorrelieve en su tímpano, atribuido al maestre Lorenzo Mercadante de Bretaña y realizado hacia 1465, el cual muestra un portal de barro cocido con los elementos tradicionales, un coro de ángeles cantores y una aldea hebrea al fondo. El gran escultor bretón también sería el autor, entre otras grandes creaciones, del preciosista sepulcro de alabastro del cardenal Juan de Cervantes. Entramos en la Catedral por la Puerta de San Miguel y accedemos, a su derecha, a un altar que guarda un maravilloso conjunto de ocho tablas pintadas por Luis de Vargas (1552-55), presidido por la del Nacimiento de Cristo y bajo la cual observamos una tablita con una Adoración de los Magos. Este magnífico artista sevillano, con influencias manieristas por sus estancias en Italia, nos legaría dos grandes obras: los frescos que recubrieron el exterior de la Giralda y el diseño de la estatua-veleta conocida como Giraldillo.

Nos dirigimos hacia el Altar Mayor para admirar su grandioso retablo, el más extenso de la cristiandad, diseñado en 1481 por el escultor hispano-flamenco Pyeter Dancart e impulsado por fray Diego de Deza tras su llegada en 1504 al arzobispado de Sevilla, completándose con ampliaciones durante unos setenta años más. Los autores de las imágenes originales serían el escultor Jorge Fernández Alemán y el pintor Alejo Fernández, interviniendo en fases tardías Roque Balduque, Juan Bautista Vázquez el Viejo y otros. Las maderas principales empleadas son de especies del país (nogal, castaño, pino y roble) e importadas (roble de Pomerania). El resultado es una asombrosa “Biblia” dispuesta en cuarenta y cuatro relieves, uno de ellos situado sobre la Virgen de la Sede en la calle central y que nos ofrece la entrañable escena de un portal sin pastores con cuatro ángeles que sobrevuelan las alturas. Salimos del templo por la Puerta de Palos, nombre que procede de la empalizada que la separaba de las dependencias del cabildo catedralicio ubicado en el desaparecido Corral de los Olmos, cuyo tímpano expone el relieve en barro cocido de una sorprendente Adoración de los Reyes del maestre Miguel Perrin (c.1520) con el rey Gaspar vestido a la usanza renacentista. Así, hemos completado un recorrido de contenido histórico-artístico y navideño insuperable.