Portugal va a segunda vuelta

Como parecía evidente, Portugal irá a segunda vuelta en las presidenciales cuarenta años después de que Mario Soares derrotara en el balotaje al ganador de la primera, el democristiano Freitas do Amaral. Esta vez, la recta final de la campaña deshizo el empate técnico a cinco que anunciaban las encuestas desde que a mediados de diciembre se formalizaran las candidaturas y el socialista Antonio José Seguro quedó en primer lugar aunando voto de izquierda con el 31%, por encima del 25% que le daban los últimos sondeos y a más de siete puntos del líder ultraderechista André Ventura que ha triunfado en Algarve y Madeira, únicos distritos donde no venció el candidato socialista.

Del resto de contendientes con posibilidades quien peor papel ha jugado ha sido Luís Marques Mendes (PSD/CDS) que con un magro 11%, ocupa el quinto lugar y obtiene el peor resultado histórico para un candidato apoyado por el Gobierno. No cabe duda de que una parte importante de los votantes de centroderecha que hace menos de un año dieron la victoria al primer ministro Luís Montenegro con casi el 32% del voto han creído mejores candidatos al liberal João Cotrim Figueiredo que obtiene un 16% frente al 5% que su partido, Iniciativa Liberal, consiguió en las Legislativas de mayo o al Almirante Gouveia e Melo, inicialmente favorito, que aun desinflándose desde el 35% que se le otorgaba en otoño, convenció el domingo al 12% del electorado.

Los perfiles que disputarán la segunda vuelta tienen en común haber ejercido como docentes universitarios y periodistas, pero poco más. Antonio José Seguro, cercano colaborador de Guterres en los noventa, ocupó diversos cargos de gobierno hasta ser nombrado viceprimer Ministro en abril de 2002 tras un paréntesis como eurodiputado durante el que fue coautor del Informe sobre el Tratado de Niza y el futuro de la UE. Elegido Secretario General del Partido Socialista en 2011 fue derrotado en las primarias de 2014 por el entonces alcalde de Lisboa y hoy presidente del Consejo Europeo, António Costa. Renunció entonces a todos sus cargos políticos y volvió a la actividad privada como docente universitario y analista político hasta que en junio pasado anunció su candidatura, sin garantía alguna de apoyo del Partido Socialista, a quien ha dado una victoria crucial en uno de los momentos más débiles de su historia diezmando al resto de la izquierda parlamentaria cuyos candidatos, Carolina Martins del Bloco y Luís Filipe del Partido Comunista no llegan en conjunto al 4%.

Como contrincante tendrá a André Ventura, líder de Chega, abogado, consultor y durante algún tiempo comentarista deportivo, con una corta carrera como concejal dentro del PSD que, aunque ha moderado su discurso, no parece convencer a la derecha liberal y menos aún al centro, aunque pretenda presentarse como nuevo líder de la derecha portuguesa. Desde la Revolución de los Claveles ninguna formación similar había conseguido tanto apoyo. Curiosamente y más que en ningún otro lugar, en los viejos feudos comunistas del Algarve y el Alentejo, de modo similar a lo que ya hemos visto en el avance de la extrema derecha en toda Europa. Aun así, sigue generando gran rechazo en amplias capas de la población. Sobre todo por su defensa de la dictadura salazarista y el uso para su partido del lema del Estado Novo: ¡“Dios, patria y familia” al que añadió trabajo como compendio de los principios de Chega.

El resultado, además, daña al gobierno de Luís Montenegro. El PSD queda fuera de la segunda vuelta; ni puede apoyar al candidato que defiende a Salazar, ni al que apoya el Partido Socialista. Por último, y salvando las lógicas distancias, el balotaje del 8 de febrero recuerda mucho a las elecciones presidenciales francesas de 2002 en las que Jacques Chirac llegó al Elíseo aupado por el 82% del voto frente a un Jean Marie Le Pen que pasó a la segunda vuelta al superar al socialista Lionel Jospin por poco más de un punto. Muy probablemente, Portugal tendrá de nuevo un presidente socialista. Pero eso lo sabremos en dos semanas.