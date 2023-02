Mucho se anda debatiendo sobre esto desde hace años. Sevilla es la ciudad de los eternos proyectos: Ciudad de la Justicia, SE-40 (¿puente o túnel?), traslado de la Feria de Abril, conexión de la Estación de Santa Justa con el aeropuerto y ¡El Metro!...Aún recuerdo siendo niño, como un sábado por la mañana, allá a finales de los años ochenta, nos echaron de los aledaños del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se concentraban decenas de partidos de fútbol simultáneos con los chándales como porterías, porque vallaban el entorno para hacer el Metro antes de la celebración del Mundial de Fútbol 1982. El de Naranjito.

Como todos sabemos, no hubo Metro para el Mundial ni para la Exposición Universal de 1992. La de Curro. Hubo que esperar a abril de 2009 para inaugurar la primera línea. Trece años después sigue siendo la única línea operativa para una ciudad que posee 700.000 habitantes y una población flotante que algunos estiman en otro tanto.

Y es que una ciudad moderna que se precie, y que entre otros sectores productivos posea el turismo, no puede funcionar sin esta modalidad de transporte. Son muchas las administraciones que han ido demorando la toma de decisiones y la puesta encima de la mesa del presupuesto necesario para sacar adelante una red de Metro de mínimos. Porque con la construcción de la línea 3 con su medio ramal no es suficiente. El impacto económico que traería para Sevilla, sólo la construcción de las líneas necesarias (aunque no suficientes), podría ser realmente importante.

El impacto en el PIB

El despliegue de recursos generados con el proyecto Metro de Sevilla y la construcción de la línea 3 y 2 traerá importantes efectos en la economía. Hemos generado una primera aproximación cuantitativa del impacto económico esperado a partir de modelización multisectorial lineal tomando como base la matriz de contabilidad social de Sevilla para el año 2018, actualizada a 2022. Como recoge el convenio, el proyecto se retoma con la construcción del tramo norte de la línea 3 en un plazo de ocho años con un presupuesto de 1.300 millones de euros, el cual generaría un impacto en términos de PIB de 4,8% equivalente a 1.742 millones de euros en la economía andaluza, mientras que, la propuesta de proyecto de la línea 2 en los términos que se había definido inicialmente, generaría un impacto en términos de PIB de 6,20% equivalente a 2.412 millones de euros.

Si bien, el inicio de obras se retoma con la línea 3, la construcción del tramo norte de dicha línea junto con la línea 2, podría generar un impacto económico total en la economía sevillana de 4.154 millones de euros en términos de PIB. No obstante, debemos tener en cuenta que la sola puesta en marcha del tramo norte de la línea 3 se plantea en un plazo de ocho años, cuya financiación se convino a través de transferencias anuales, por lo que el impacto se esperaría paulatinamente. Por lo pronto, el despliegue de la línea 3 sólo con el tramo norte estaría generando 16.120 empleos, lo cual, a su vez, traería efectos de segunda vuelta en nuestra economía.

El desarrollo empresarial

Y es que esta medida cuantitativa sería sólo en la ejecución del proyecto. Nada despreciable en un contexto de ralentización económica para los próximos años, donde sólo con este proyecto, Sevilla podría capear la misma. Porque a este impacto en el corto plazo vendría el desarrollo empresarial de áreas en el entorno de las paradas de Metro. Incluido el inmobiliario. Acercar al ciudadano al centro de la ciudad en minutos generaría un impacto económico y de igualdad social sin precedentes en Sevilla desde la Expo del 92.

Si este evento nos acercó a Madrid e incrementó nuestra actividad empresarial y turística de la que aún vivimos, esta década debe ser la del Metro y culminar antes del 2030 la red de las tres líneas. Porque además el viento juega a favor con la posibilidad de obtener financiación europea. Y las dos administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno de España, deben anteponer los intereses del ciudadano a la batalla política. Porque si existe la voluntad política, lo demás viene solo. Esperemos que impere la racionalidad y hagamos de esta inversión fundamental el cambio de Sevilla. Y sin Mundial. Y sin Expo.