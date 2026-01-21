Solo 15 de 106 municipios sevillanos respondieron las consultas a sus portales de transparencias

La Asociación de Transparencia para la Ciudadanía es una pequeña organización nacida en 2024 y formada por personal de la administración pública que tiene como objetivo analizar y dar a conocer las diferentes herramientas que existen para que la ciudadanía tenga acceso a la Administración. "La asociación funciona como un equipo técnico", explicó su presidente Manuel Barrera.

Los datos obtenidos en el primer informe del Observatorio Provincial de Transparencia manifiestan que el silencio por parte de los ayuntamientos sigue siendo la respuesta mayoritaria ante las consultas realizadas al portal de transparencia de los 106 municipios de la provincia de Sevilla analizados, incluida la capital. De hecho, sólo 15 de los ayuntamientos consultados respondieron, "y de ellos nada más que 6 lo hicieron de manera correcta". Quienes respondieron fueron: Albaida del Aljarafe, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, Huévar del Aljarafe, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Pilas, La Puebla de los Infantes, Santiponce, Tocina, Valencina de la Concepción, Villanueva de San Juan y Villaverde del Río. Y los seis que actuaron de forma correcta: Albaida del Aljarafe, Lebrija, Lora del Río, Palmar de Troya, Santiponce y Villanueva de San Juan

"La mayoría de los ayuntamientos sevillanos incumple el deber legal de responder a las solicitudes de información pública", señalan desde la asociación a la luz de los resultados del estudio. La consulta ha sido realizada a lo largo de 2025. "Este informe no pretende señalar responsables individuales sino documentar qué ocurre cuando el derecho de acceso a la información se ejerce de forma sistemática. La transparencia se evalúa mejor cuando se observa el conjunto, no el caso aislado", afirmó Manuel Barrera. De hecho, la metodología del informe ha sido realizar la misma pregunta a los 106 municipios: ¿cuántas veces se han presentado solicitudes al portal municipal de transparencia en 2024?.

De este primer informe del Observatorio de Transparencia se desprende la alta prevalencia del silencio administrativo, una notable heterogeneidad en los tiempos y en las formas de contestación entre municipios. "El informe no valora decisiones políticas ni contenidos concretos de las respuestas, sino que se centra exclusivamente en el cumplimiento del deber legal de resolver expresamente", advierten desde la asociación.

De los 106 municipios consultados, 91 incurrieron en silencio administrativo, nueve emitieron respuestas fuera de plazo y forma y sólo seis resolvieron de forma adecuada a lo establecido. "Cuando solo seis de los 106 ayuntamientos cumplen,el problema deja de ser anecdótico y pasa a ser estructural", afirmó Manuel Barrera. Según los datos obtenidos en el estudio, las escasas respuestas fueron "informales y sin garantías". Además, muchas respuestas "no adoptan la forma de resolución administrativa y carecen de firma responsable". A esto se suman "tiempos de tramitación irregulares como que los plazos documentados llegaron a los 46 días, superando el plazo legal de un mes". Todos los datos utilizados en el informe del primer Observatorio Provincial de Transparencia proceden de expedientes administrativos reales, con fechas, registros y respuestas contrastables.

"El silencio administrativo es una práctica extendida en el ámbito local y existen grandes diferencias entre municipios en plazos y formas de respuesta. Este incumplimiento no es anecdótico ni aislado porque la información pública no se gestiona como un derecho efectivo", admite Manuel Barrera.