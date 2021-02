El alcalde de Las Navas quiere que sus vecinos voten para salir del Parque Natural de la Sierra Norte

Una sanción de 60.000 euros al Ayuntamiento a cuenta de un viejo vertedero ha sido la "gota que ha colmado el vaso" para que el municipio de Las Navas de la Concepción haya decidido pasar de la queja sobre los condicionantes que supone pertenecer al Parque Natural de la Sierra Norte, a la acción, para intentar abandonarlo, aunque esa decisión no sea tan fácil jurídicamente y ni siquiera esté en su mano.

El caso es que en el último Pleno municipal se aprobó una propuesta del propio alcalde, el socialista Andrés Barrera, que es también representante en la Diputación, para que se celebre una consulta popular y que los vecinos puedan votar y pronunciarse sobre esa salida. La iniciativa se aprobó por unaninidad, pues este es uno de los ayuntamientos sevillanos en los que el PSOE es el único partido con representación municipal, sin oposición alguna.

En la propuesta del propio Barrera, se argumenta, entre otras cosas, que "el parque está dirigido desde la Avenida de Grecia" de la capital, y hay un desconocimiento de la realidad de los municipios y una falta de "empatía" hacia la realidad de sus habitantes.

También recuerda que cuando en 1998 se aprobó en el Parlamento andaluz la declaración de Parque Natural de esta zona, el compromiso fue que ayudaría al "desarrollo de nuestro municipio, al empleo, a su estabilidad, consiguiendo la permanencia de la población", pero que 30 años después no ha traído el "bienestar previsto". Por el contrario, cree que se ha obtenido el "resultado contrario al buscado, al perjudicar gravemente el desarrollo de los municipios y personas pertenecientes al Parque Natural".

El Ayuntamiento asegura que ya llegó a un acuerdo con la Junta sobre ese vertedero, que se ha ignorado ahora

Barrera cita que, por ley, se tendrían que haber creado infraestructuras para unos niveles de servicios óptimos, pero que todo son trabas, por ejemplo, para la renovación de la red de agua, el desarrollo de la red industrial en suelo "no urbanizable" o los sobrecostes que supone el servicio de recogida de basura.

Aunque el detonante ha sido el encontronazo con la Junta a cuenta del vertedero, por el que el municipio de 1.542 habitantes tendrá que desembolsar si nada lo evita 60.000 euros o incluso más.

Se trata de un depósito con más de 50 años, anterior a la inclusión de Las Navas en el parque natural de la Sierra Norte. Según Barrera, estaba "clausurado", sin actividad desde hace al menos 20 años. En 2015, asegura que la Junta se comprometió a incluir su sellado definitivo en sus planes. Para ello el Ayuntamiento puso los terrenos a disposición de la Junta en enero de 2016, a la vez que se les eximió del pago de impuestos.

Tres años después, sin embargo, en 2019 la Junta notificó el inicio de expediente sancionador por tener un "vertedero ilegal activo". Siempre según el edil, las explicaciones que dio no fueron atendidas: "No sólo no nos quitan la sanción, sino que, además, no nos van a ayudar a sellar el vertedero y nos amenazan con que si, en seis meses no presentamos un proyecto para su sellado, nos podrían sancionar con 2.400.000 euros".

El vertedero se incluyó finalmente el año pasado en un plan de urgencia de la Diputación y se selló pertinentemente. No obstante, la sanción ha llegado.

"Con esta política, no se puede construir un futuro. La permanencia en el parque, no nos proporciona más que trabas, sobrecostes, soberbia, falta de respeto y sanciones que no hacen más que endurecer las condiciones de vida ya de por sí complicadas de los pueblos rurales", apostilla Barrera en la propuesta que ha llevado y se ha aprobado en el Pleno, en la que dice también ser consciente de las "consecuencias" de su decisión, pero que se ve "obligado a consultar" a sus vecinos si comparten sus "opiniones y deseos".

No obstante, no es fácil que la administración autonómica y la central autoricen una consulta de este tipo que, en principio, sólo puede afectar a asuntos de competencia estrictamente local y que no tengan que ver con la Hacienda pública. De hecho, la mayoría de las que se han celebrado hasta ahora en municipios sevillanos tienen que ver con fecha de fiestas y ferias. En cualquier caso, el hecho de que se lleve al Pleno, se vote y trascienda ya es significativo del malestar municipal.