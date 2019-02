Multado por tener 25 jaulas de gallos y aves en una casa

El Ayuntamiento de La Rinconada ha ordenado al responsable de una vivienda de la localidad el cese "inmediato" del uso de la misma para fines agropecuarios, pues en el inmueble habrían sido descubiertas unas 25 jaulas de gallos y aves de corral, una orden emitida "por carecer de las autorizaciones, por la perturbación del descanso y la salubridad pública de los vecinos y por la incompatibilidad urbanística" de tal actividad.

Según figura en la "resolución final" del procedimiento de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento de la legalidad urbanística por infracción en la materia incoado por el Ayuntamiento rinconero, todo parte de "varias denuncias de un vecino sobre la existencia de gallos y aves de corral en una vivienda sita en la Carretera Bética", comprobando los agentes de la Policía Local la presencia de las citadas aves en "aproximadamente 25 jaulas ubicadas la mayoría en el patio" de la vivienda y "algunas en una habitación".

A tal efecto, la resolución recuerda que la vivienda en cuestión es un inmueble de uso residencia ubicado en suelo urbano consolidado, toda vez que "atendiendo a la normativa, el uso agropecuario sólo se permite en suelo no urbanizable y con las características que se determinan en el PGOU, por lo que en el suelo urbano cuyo uso es residencial no pueden implantarse esos usos y actividades".

Además, se señala en el documento que el planeamiento urbano determina "las condiciones mínimas de salubridad en las construcciones", con la obligación de "mantener tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, roedores, parásitos y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas", agregando la resolución que en el citado inmueble "la actividad (agropecuaria) en cuestión se está desarrollando sin autorización alguna".

Del mismo modo, señala la resolución final del expediente que "la ordenanza municipal de Tenencia y control de animales de La Rinconada dispone que la tenencia de animales de corral, conejos, palomos y otros animales de cría o abasto se sujetará a las mismas exigencias establecidas para prevenir posibles molestias al vecindario y focos de infección, así como a la normativa general de aplicación y al planeamiento urbanístico", toda vez que "además de las condiciones de insalubridad, falta de higiene y riesgo sanitario que generan en una vivienda los animales de granja (gallos y gallinas), hay que hacer referencia a los ruidos que originaban estos animales o los olores desprendidos por ellos".

"Ni los gallos ni gallinas son considerados animales domésticos ni de compañía, son animales de ganancia, por lo que no sólo no puedan pertubar el descanso vecinal, sino que sus estancias no pueden hallarse en edificaciones o construcciones en suelo urbano", razona el expediente del Consistorio.

Es más, señala la resolución del expediente que el vecino promotor de la queja que dio lugar a las actuaciones municipales había manifestado que su vivienda estaba "siendo invadida por roedores e insectos".

Dado el caso, el Ayuntamiento ha ordenado al responsable de esta vivienda "el cese inmediato y voluntario de la actividad desarrollada por carecer de las autorizaciones necesarias para ello y la retirada de las aves de la vivienda sita en Carretera Bética de forma inmediata, por la perturbación del descanso y la salubridad pública de los vecinos, así como por la incompatibilidad urbanística por razón de uso".

Además, la resolución final alude a una multa de 3.000 euros por una infracción grave de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se rebajaría a 1.500 euros "si el responsable de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la correspondiente resolución".