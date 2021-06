Oleada de robos de perros en Coria y La Puebla

"Sufrimos un robo en mi familia y en muchas familias más. Ojalá hubieran sido cosas materiales, pero se llevaron nuestras perritas". Ana Rocío López es una de las afectadas por la oleada de robos de perros que está sucediendo en los alrededores de Coria del Río y La Puebla del Río. En un intervalo de dos semanas han sido sustraídos casi una veintena de canes de diferentes fincas. A Ana le quitaron en la noche del 4 al 5 de junio tres hembras y un cachorro de los popularmente conocidos como perros de agua. Cuatro animales de entre 8 meses y 9 años de edad. "Sólo entendería que las robasen para conseguir más cachorros", opina la coriana, que asegura haber visto vigilando su finca a varias personas la tarde antes del suceso.

Ella, al igual que otros afectados, dice saber quienes han sido los ladrones de los perros: "Todo el pueblo lo sabe". Sin embargo, no tienen pruebas fehacientes de la sustracción, algo que imposibilita a los efectivos policiales la detención de los sospechosos. Ana Rocío, además, afirma que "a la única perra que no se pudieron llevar le dieron una paliza". Este testimonio es similar al de Juan Carlos Pineda, criador de labradores y juez internacional de morfología canina. "Se han llevado diez en dos veces: el 29 de abril cinco y hace dos semanas otros cinco", explica Pineda, que asegura que en sus manos "valen 100.000 euros y en las de otros nada". Él, experto en la cría canina, cree que se los han robado "para meterlas en un zulo y no paren de parir". Y coincide con Ana Rocío en señalar a una familia en concreto de la localidad coriana. "Si yo tuviera certezas al 100%, no robaban más", avisa el criador ubicado en La Puebla del Río.

Para conseguir demostrar sí han sido ellos o no, ha propuesto a la Guardia Civil analizar los vehículos de los sospechosos en busca de pelos de labrador. "Con una muestra se sabría el ADN y si son míos o no", defiende Pineda, al que no le han valido las cámaras y alarmas de su finca. "Los perros están sueltos y aprovecharon la zona de arboleda para llevárselos", explica. En su caso, se han llevado sólo hembras. "Me han robado más de 25 años de selección y cría", detalla el criador, que lamenta que la mayoría de denuncias caigan en saco roto "porque los denunciantes no indican el valor y ahora mismo cualquier cachorro valen 600 o 700 euros".

Otra damnificada por el robo de perros en la zona es Mercedes Farfán, a la que le quitaron hace dos semanas sus dos perros de agua de su finca en la urbanización Santa Iglesia, situada entre Coria del Río y Almensilla. "Uno de 10 años y otro casi 7", pormenoriza Farfán, que está sorprendida con que los efectivos policiales no hayan pasado por el lugar de los hechos durante su investigación. Ella se encuentra visiblemente afectada por este robo: "Me han robado parte de mi familia". Los animales llegaron a ella con apenas un mes y los ha cuidado hasta su marcha forzosa. "Necesito que los encuentren", comenta mientras espera que la investigación policial dé sus frutos.