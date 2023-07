La alcaldesa de Cantillana tras su 'movida' investidura: "Nos han querido derrumbar, pero no ha sido el caso"

La socialista Rocío Campos (Sevilla, 1982) defiende a capa y espada el apoyo recibido de su pueblo, Cantillana, donde, asegura, es alcaldesa "porque así lo votaron los vecinos". También por haber sabido, ella y su equipo, mantenerse "serenos" y "coherentes" en un momento convulso, cuando un voto en blanco en el Pleno de Investidura tiró por tierra un pacto "en el último minuto" entre PP e IU con el que se intentó sacar del gobierno municipal al PSOE tras 35 años de mandado y, nuevamente, la lista más votada tras el 28-M.

Ahora, casi un mes después de aquel 17 de junio que quedará para la historia del municipio, Campos, que gobernará en mayoría simple, después de aquellos acontecimientos, acaba de constituir su gobierno en el que tiene un claro objetivo: "El progreso de Cantillana y los cantillaneros y cantillaneras". En esta entrevista desglosa todo lo ocurrido en las últimas semanas.

–Alcaldesa de Cantillana, no sin dificultades...

–Pues sí. Alcaldesa porque ganamos las elecciones, y, además, con unos resultados muy óptimos, superando con creces los obtenidos en dos legislaturas anteriores. Es decir, por la legitimidad del pueblo. Pero, sí, tal como han transcurrido los hechos, con dificultades. Pero aquí estamos.

–¿Cómo se sienten de ánimos usted y su equipo tras lo ocurrido?

–Estamos contentos. Pensamos que, después de todo, ha pasado lo que en definitiva tenía que pasar puesto que nosotros nos hemos mantenido en nuestra línea. Las negociaciones, que son legítimas de otras fuerzas políticas, no nos han desviado de nuestros planteamientos. No hemos renunciado a nada, ni hemos cedido a altos precios que nos llevaban a esa estabilidad que queríamos conseguir. Creo que ha sido esa coherencia la que nos ha mantenido en pie. Nos han querido derrumbar, pero no ha sido el caso.

–Y en el pueblo, ¿cómo está el ambiente?

–Ha habido días y semanas de mucha incertidumbre. Lo que pasó en el último minuto antes del Pleno de Investidura nos ha dejado a todos un poco descolocados. Pero sí es verdad que, hacia mi partido y hacia mi persona, he recibido muchísimos mensajes de ánimo y yo creo que el pueblo está satisfecho con nosotros. Al fin y al cabo es lo que se votó. Un gobierno en mayoría simple donde todas las fuerzas participen y que abre un nuevo escenario en Cantillana que hacía tiempo que no se daba. Pero no puedo dejar de recordar que el PSOE ganó en todos los colegios electorales. Eso significa que gana en todos los barrios. Era poco entendible que la lista más votada finalmente se quedara fuera.

–Representa un gobierno en solitario y con mayoría simple. ¿Tan difíciles han sido las negociaciones con el resto de grupos políticos?

–No en lo que a nosotros respecta. Quizás ha sido difícil porque ellos se querían entender entre ellos. Nosotros ofrecimos a todos los partidos la misma propuesta. La primera era mantenernos en mayoría simple, donde todos participaran, y la segunda era un pacto con IU. Levantaos Cantillana sacó un concejal y, entendiendo que hay que dejar gobernar al partido más votado, nos brindó su apoyo. A PP y a IU les hicimos llegar esta propuesta con la que, en ningún momento, dudé de que pudiera darse un escenario diferente como luego se intentó.

–¿Cuándo supo del pacto PP-IU para hacerse con la Alcaldía de Cantillana y echar al PSOE tras 35 años de mandato?

–En el momento de la votación. Eso es una realidad. Ese mismo miércoles, previo al sábado de investidura, todos los partidos tenían la misma información del PSOE de cara a la negociaciones y a partir del jueves empezamos a recibir sus respuestas y contraofertas. En este caso la respuesta que yo tenía del Partido Popular era su abstención. Levantaos nos daba su apoyo e Izquierda Unida, que nos pidió que lo pasáramos todo por escrito, nunca nos dio respuesta. Con ese panorama, yo llego a ese Pleno pensando que iba a ser alcaldesa de Cantillana en tanto en cuanto iba a contar con 8 votos a mi favor, mis 7 y el de Levantaos Cantilana y las 5 abstenciones del Partido Popular, sin saber qué iba a pasar con los cuatro votos de IU. Y al final, salió, lo que salió.

–¿Esperaba ese acuerdo?

–No, para nada.

–¿Cómo recuerda el 17 de junio y todo lo que ocurrió en ese Pleno?

–Fue todo una sorpresa. Tengo de aquello un sentimiento agridulce. Recuerdo que una vez en la puerta de la Casa de la Cultura, donde se celebró el Pleno, había algunos vecinos que me decían que habían pactado PP e IU. Además, ellos lo iban haciendo público. Estaban diciendo que habían llegado a un acuerdo cuestión de una hora antes e incluso se lo trasladaron a compañeros míos. Pero es que la noche antes, el propio candidato del P P me informó de que había ciertos bulos en el pueblo, pero que no eran más que eso. Con esa idea entré yo en el Pleno.

–¿Por qué se votó en secreto?

–En el Ayuntamiento de Cantillana, la tendencia en estos casos era al voto secreto. El mismo fue apoyado por la mayoría del Pleno, exceptuando dos concejales. Por lo tanto en ningún momento pensé lo que lo que iba a suceder.

–A partir de ahí, se ha extendido que llegó a la Alcaldía por el voto en blanco de una tránsfuga del PP. Luego esa edil ha sido designada portavoz del grupo, otro concejal ha dimitido... Creo que algo se nos escapa. ¿Cuál es su versión de lo ocurrido?

–Pensándolo todo ya con serenidad y analizando lo que pasó, tratando de hacer una lectura lógica de los acontecimientos, porque en aquel momento todo parecía ilógico, nosotros, yo en particular y mi grupo en general, no tenemos la percepción, en absoluto, de haber llegado a la Alcaldía por el voto de una tránsfuga. En primer lugar, aclarar, que una abstención no se considera transfuguismo. Pero, sin entrar en esos detalles, nosotros tenemos el sentimiento, y los cantillaneros también, de que soy alcaldesa porque nos han votado las personas y creo que todo ha sido fruto de mantener una línea muy coherente y muy íntegra de la que no nos hemos desviado.

–¿Está roto el PP de Cantillana?

–Con todo el respeto, creo que no me toca opinar acerca de otras formaciones. Sí es verdad que nos preguntamos sobre la razón de esa maniobra, de primero decir que se va a investigar su caso, y, luego, nombrar a esa misma persona la portavoz del PP. Algo que, quizás con hechos, contradice lo que se ha sacado. Son dos lecturas de ver las cosas, pero no es mi batalla. No puedo opinar de lo que pasa en otros partidos, lógicamente.

–Centrémonos en su gobierno. Como concejal de Hacienda, consiguió llevar a la deuda cero al Ayuntamiento y en su primer paso como alcaldesa ha reducido las concejalías. ¿Va a ser la reducción del gasto público su línea política?

–Sí. La línea es la del ahorro. Iniciamos la legislatura con siete concejales, que ostentamos todas las áreas, que antes las ostentaban, nueve. Con lo cual, hay un ahorro, tanto económico como de recursos. Es verdad que vamos a tener más trabajo, pero para eso hemos venido. Para trabajar.

- ¿Cuáles son sus metas para los próximos cuatro años?

- Como no podría ser de otra manera, las metas son las que nos marcamos en este proyecto y hemos hecho pública en campaña. Principalmente que Cantillana crezca. Cantillana tiene que crecer económicamente. Eso va ligado y vinculado al desarrollo urbanístico. Tenemos que aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística. Y otra de las líneas, como como no puede ser otra manera, es tener un pueblo funcional, habitable, limpio seguro, donde las personas se encuentren a gusto y orgullosa de su pueblo. Incluye ocio y cultura y que piensa en niños, mayores y jóvenes.

–¿Alguna autocrítica?

–Pues la verdad es que no. No toca hacer autocrítica en el sentido que pensamos que el no habernos salido de nuestro guion y el habernos mostrado serenos y coherentes nos ha dado muchísima credibilidad y confianza. Yo me quedo con muchos mensajes de los vecinos. De optimismo, de ánimo. Y yo creo que que hemos sido, precisamente, el único partido que no se ha salido de lo que ha dicho y la coherencia es decir y hacer lo mismo. Por lo tanto, en este momento, precisamente, no toca hacer autocrítica. Creo que el refrán de arriesgar es ganar lo hemos llevado a la práctica y nos ha salido mal. Estamos más fuertes, estamos gobernando y lo que lo que sí pensamos es que va a ser una legislatura de muchos de acuerdos, pero así queremos que sea, y le tendemos la mano a los demás partidos como lo hemos hecho en todo momento. No cerramos la puerta a nada ni a nadie. Aquí sólo hay Cantillana y trabajo por delante.