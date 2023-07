Aparecen octavillas en Cantillana contra el pacto de IU "con la derecha"

El ambiente sigue caldeado en Cantillana. La llegada a la Alcaldía de la socialista Rocío Campos tras un voto en blanco durante el Pleno de investidura que le hizo tomar la delantera gracias a sus siete concejales ganados en las urnas, no es la única lectura que queda de aquel día al que los vecinos asistieron de forma incrédula, la maniobra con la que el Partido Popular e IU querían quitar el poder a los socialistas tras 35 años con un pacto sin precedentes, continúa a día de hoy dando coletazos en la localidad. Muestra de ello, la cantidad ingente de octavillas con las que las calles del pueblo amanecieron este sábado. Escritos anónimos, pero en los que se identifica como autor a "un camarada decepcionado".

"Camaradas, me dirijo a ustedes, ¿cómo han podido hacer esto?. En mis tiempos no teníamos ni para comer, pero teníamos las ideas muy claras y principios. Y sabíamos que veníamos de los de abajo, de la clase trabajadora, y a pesar de todas las penurias, defendíamos nuestros ideales", se recoge escrito en los folios tirados por el suelo. "Me siento defraudado y espero que los artífices del pacto de tal bajeza, piensen bien lo que han hecho, y decirle a los concejales de Izquierda Unida, que no me representan, ni representan a la izquierda, ni nada por lo que he luchado toda mi vida", añade. "Usted ha firmado el pacto de la vergüenza", se refiere al candidato por IU a la Alcaldía, Alonso Javier Mesa.

Este camarada comunista decepcionado firmante de los panfletos concluye afirmando que "después de 40 años de democracia, mientras ustedes sigan en el partido la próxima vez que haya votaciones, por primera vez en mi vida no les votaré por traicionar los valores de la izquierda".

El reparto de estos pasquines por las calles del pueblo coincide con un momento en el que la socialista Rocío Campos se encuentra inmersa en la reorganización del gobierno municipal tras ser investida alcaldesa el pasado 17 de junio cuando quedó desarmado ese pacto entre IU y PP al que hace referencia el vecino anónimo en sus octavillas. El mismo se había sellado a fin de quitar la Alcaldía al PSOE, que había decidido gobernar en solitario, con mayoría insuficiente tras los votos del 28-M, que la dejó con siete concejales, frente a los 5 de PP, cuatro de IU y uno de los andalucistas de Levantaos Cantillana.

No obstante, la unión de los populares con Izquierda Unida pretendía dejar a Campos sin la vara de mando, pero un giro de los acontecimientos de última hora en el Pleno de investidura, en el que se decidió votar en secreto, acabó dando la Alcaldía al PSOE al darse un voto en blanco que desarmó ese acuerdo. De este modo, la candidata socialista, Rocío Campos, fue investida alcaldesa al sumar a sus siete concejales el de los andalucistas, es decir, un total de ocho, los mismos que sumaron PP e IU, y contar con más votos ciudadanos en los comicios del 28 de mayo.