Toscano deja la Alcaldía de Dos Hermanas: "Es un buen momento"

“Tranquilos, no me voy del pueblo”. Francisco Toscano respondía así este viernes a los cientos de nazarenos que se dieron cita en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en su despedida como alcalde. Empleados municipales, compañeros de partido y vecinos quisieron agradecer la gestión que el histórico socialista ha hecho durante casi 40 años al frente de uno de los municipios que ha experimentado mayor crecimiento –tanto demográfico como económico– en las últimas décadas y que se ha convertido en referente de expansión sostenible y planificada.

Rosas rojas, aplausos y algunas lágrimas se sucedieron en el amplio vestíbulo del Consistorio nazareno en el momento en que Toscano salía del pleno extraordinario en el que había renunciado a su cargo de alcalde. Atrás quedaban 39 años de gobierno de una ciudad que ha ido consolidando su peso no sólo en la provincia sevillana, sino en toda Andalucía. “Un buen momento”. Así definió el ya ex regidor de Dos Hermanas, durante su intervención en la sesión plenaria, la fecha elegida para este relevo que convirtió el día de ayer en una jornada histórica en la provincia y en el socialismo sevillano.

Toscano –que desde que trascendió su renuncia a la Alcaldía no había realizado declaraciones a los medios– utilizó sus primeras palabras para acallar cualquier rumor sobre los motivos de esta marcha. “Me encuentro en plenas condiciones físicas y mentales”, aseveró.

La decisión la comunicó a su equipo de gobierno en un día que se podía tomar a broma: el pasado 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes. Pero esta vez iba en serio, pese a que, como recordó el portavoz del gobierno municipal, Agustín Morón, se llevaba especulando con tal posibilidad desde 2011. Después le trasladó la renuncia a la asamblea socialista. El motivo principal que le ha llevado a abandonar el bastón de mando a sus 72 años no es otro que los comicios locales de 2023. “Aunque el cuerpo me pedía acabar este mandato, no quiero que el debate de las próximas elecciones se centre en mi continuidad”, explicó.

Sin un discurso escrito, con mascarilla y delante de un salón de plenos repleto de público –carente de ventilación natural–, Toscano empleó la mayor parte de su intervención en agradecer a todos los que lo han acompañado en estas cuatro décadas. Los primeros en su recuerdo fueron los hombres y mujeres de UGT que en 1983 le convencieron para que fuera cabeza de lista en Dos Hermanas. Eran las segundas elecciones municipales de la democracia y el PSOE llevaba casi dos años gobernando España con un equipo cuyos principales integrantes conocía muy bien este socialista, que militaba en el partido desde la dictadura de Franco y que tuvo como compañero de trabajo al mismísimo Felipe González en el despacho laboralista de la calle Capitán Vigueras. Una solera socialista que le ha permitido mostrar su apoyo público a determinados candidatos a las primarias del PSOE que, posteriormente, han acabado siendo presidentes del Gobierno, como así ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

De estos 38 años, Toscano se queda con “la grandeza de la política, que no es otra que la de servir al ciudadano, pese a que muchas veces se haga un mal uso de la palabra de los políticos”.

La hora de los agradecimientos

En su última intervención como acalde, dejó a un lado las diferencias ideológicas a la hora de agradecer a todos con los que ha trabajado desde 1983. A los trabajadores municipales, de los que destacó “su lealtad a la institución”. Y también a los grupos políticos que han ocupado bancadas distintas a la del PSOE. No en vano, durante esta larga gobernanza ha sido testigo de excepción del profundo cambio experimentado en la representación política:“Desde aquellos 80, con el PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista, que tenían unas líneas políticas muy claras y puras, a la diversidad actual”. De todas las formaciones, las de antes y las de ahora (hay cinco en este mandato en el Ayuntamiento nazareno), subrayó “la tolerancia que se ha logrado entre unos y otros”.

Prueba de esta cordialidad es la buena relación que mantiene con integrantes y dirigentes de los diferentes grupos municipales con asiento en el Consistorio de Dos Hermanas. “Incluso, algunos de ellos, después de pasar por aquí, me han votado porque buscaban lo mejor para el pueblo”, recordó.

Tampoco desaprovechó la ocasión para confirmar que será Francisco Rodríguez, concejal que actualmente está al mando del área de Coordinación, quien lo releve en el cargo. Rodríguez lleva 20 años trabajando con Toscano en este ayuntamiento y ayer reconocía ser “un día muy emotivo”. Hasta que se celebre el pleno de investidura en el que tome el bastón de mando, será Basilia Sanz, concejal y esposa del ya ex regidor nazareno, la que ocupe la Alcaldía en funciones. “Si continuaba como alcaldesa, todo iba a quedarse en casa, y eso no puede ser”, bromeó Toscano, quien añadió que Fernández será “un alcalde nativo”.

Su discurso de despedida vino precedido del de los portavoces de los partidos con representación municipal. Todos agradecieron su labor. Pero resultó especialmente llamativo el de Fernando Carrillo, concejal de Ciudadanos, quien reconoció el “auge” logrado por Dos Hermanas durante los mandatos de Toscano. “Conocí a esta ciudad en los años 60, 70 y principios de los 80. No se diferenciaba mucho de aquella España profunda”, recordó Carrillo, que consideró “motivo de orgullo” el crecimiento experimentado por la localidad desde 1983 y alabó la postura adoptada por el histórico socialista en este largo tiempo:“Recibió ofertas, pero se ha quedado aquí, trabajando por Dos Hermanas. En este día no puedo hacer otra cosa que mostrarle mi profundo agradecimiento”. Unas palabras de suma elegancia que, en boca de un adversario político, se puede calificar de rara avis en el panorama actual, marcado por la crispación y la continua confrontación entre partidos.

Cuando Toscano llegó a la Alcaldía de Dos Hermanas, en 1983, esta ciudad contaba con 50.000 habitantes. En el último padrón dicha cifra alcanza los 138.377. Ha sido una de las subidas más espectaculares a nivel nacional, como recordó el portavoz del gobierno local, Agustín Morón, que pronunció un encendido elogio de Toscano, un discurso interrumpido varias veces por los aplausos de los asistentes. Morón destacó los avances logrados por la ciudad nazarena: “un crecimiento mantenido, una ciudad planificada, con baja presión fiscal y con una economía saneada. Dos Hermanas es una ciudad para vivir”.

Por si alguien lo dudaba, confirmó que Toscano “estará detrás del grupo socialista, ayudándonos”. “Ni se va ni se olvida”, advirtió Morón, quien definió al que había sido regidor hasta entonces como “el mejor alcalde que ha existido en España”.

Toscano, en sus últimas palabras antes de abandonar el salón de plenos (donde hubo que abrir las puertas para que los asistentes que se habían quedado fuera pudieran presenciar su despedida), hizo una última petición a la oposición y al pueblo de Dos Hermanas: “Tratad a mi sucesor, que es la persona idónea para ocupar el cargo, igual que a mí”. Y lanzó un mensaje a todos:“En un cargo público se está a las duras y a las maduras”.

Palabras de un político que tomó la Alcaldía cuando España dejaba atrás la Transición y se embarcaba de lleno en la democracia. Un regidor que admitió que “el asunto de las redes sociales” le ha cogido “un poco pasado” y que el teléfono móvil se le llena de mensajes de Whatsapp sin apenas poder dar respuesta. Una difícil adaptación a la era digital que se evidenció en el propio salón de plenos, donde, pese a la expectación mediática que creó la convocatoria, no hubo retransmisión en streaming ni toma de sonido para las radios. Su sucesor, Francisco Rodríguez, reconocía que este salto tecnológico tendrá que afrontarlo.

Toscano recibió, a su salida, un abrazo del secretario del PSOE de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, que acudió a su despedida del cargo. Una vez abandonado el pleno, y ya sin bastón de mando, le esperaba un ramo de rosa rojas, cientos de vecinos y aplausos por doquier. La historia de Dos Hermanas cerraba un largo capítulo.