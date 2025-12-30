El alcalde de La Campana se afilia al PSOE tras gobernar con mayoría absoluta como independiente

El alcalde de La Campana, Manuel Fernández Oviedo, se ha dado de alta como militante del Partido Socialista Obrero Español, formación con la que tiene previsto concurrir a las elecciones municipales de 2027. El regidor actualmente gobierna con mayoría absoluta al frente de la agrupación local Juntos por La Campana, que obtuvo 10 de los 13 concejales del Ayuntamiento.

A través de sus redes sociales, Fernández Oviedo ha comunicado que se trata de "una decisión personal y política muy meditada" que responde a sus convicciones personales y a su forma de entender el servicio público. El primer edil de este municipio de aproximadamente 5.000 habitantes había recibido una oferta del Partido Popular antes de las municipales de 2023 para incorporarse a sus filas, propuesta que finalmente no aceptó.

El alcalde ha justificado su decisión afirmando que comparte "sus valores y principios" del PSOE, partido en el que reconoce "un compromiso firme con la justicia social, la igualdad de oportunidades, el progreso y la defensa de lo público". Fernández Oviedo ha añadido que **siente que es "el camino natural"** para continuar fortaleciendo el proyecto político que lleva años construyendo.

En la actualidad, el consistorio de La Campana cuenta con una clara hegemonía de Juntos por La Campana, que ostenta 10 de los 13 escaños disponibles. Los tres concejales restantes se distribuyen entre el Partido Socialista, con dos representantes, y Con Andalucía, que dispone de un edil. Este cambio de afiliación política del alcalde no afecta a la composición del pleno municipal ni altera las mayorías actuales hasta las próximas elecciones municipales.