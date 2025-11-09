Aparatoso accidente en Castilleja de la Cuesta: un vehículo se pone en marcha solo y atrapa a su dueño

Un vehículo se pone en marcha solo y atrapa a su dueño

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta intervino este domingo en un accidente fortuito ocurrido en el municipio, en el que un vehículo se puso en marcha de manera accidental, provocando que su propietario quedara atrapado contra una columna antes de impactar contra otro coche estacionado.

Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, en el suceso también participaron servicios sanitarios de emergencia, que atendieron al afectado en el lugar antes de su traslado al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para recibir atención médica.

El incidente, calificado como un accidente involuntario, movilizó rápidamente a los agentes y al personal sanitario, quienes liberaron al herido y aseguraron la zona hasta la retirada de los vehículos implicados.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el estado de salud del lesionado ni sobre los daños materiales ocasionados por el choque.