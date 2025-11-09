Muere una persona en el incendio de una vivienda en Dos Hermanas

Una persona ha muerto y otra ha requerido la atención de asistencia sanitaria tras producirse un incendio en una vivienda en la localidad sevillana de Dos Hermanas durante madrugada según ha informado el servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha ocurrido en un inmueble de la calle Virgen del Mayor Dolor de la localidad nazarena sobre las 03:30 horas. El teléfono 112 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una casa con dos personas mayores atrapadas en su interior. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. La Policía Local y los servicios sanitarios han confirmado que finalmente una persona ha fallecido y otra, una mujer logró salir por sus propios medios de la casa y fue atendida en el lugar.