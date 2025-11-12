Arahal proclama al Cristo de la Esperanza Protector de los sanitarios

Los sanitarios de Arahal participan en el acto de proclamación del Cristo de la Esperanza como Protector

Arahal vivió este fin de semana un acontecimiento histórico y cargado de simbolismo. En un emotivo y solemne acto celebrado en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, los profesionales sanitarios locales participaron en la proclamación oficial del Santísimo Cristo de la Esperanza, titular de la Hermandad Sacramental de la Esperanza, como Protector del gremio sanitario de la localidad.

La ceremonia estuvo presidida por la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez; la directora del centro de salud de Arahal, Macarena Rodríguez; la hermana mayor de la Hermandad de la Esperanza, Matilde Caballero; y el alcalde del municipio, Francisco Brenes, en representación de la Corporación Municipal. Numerosos profesionales de la salud, miembros de la hermandad y vecinos llenaron el templo para acompañar este acto de profunda carga espiritual y humana.

La iniciativa de designar al Cristo de la Esperanza como patrón y protector de los sanitarios nació en el seno de la hermandad durante los difíciles meses de la pandemia. Aquella experiencia, marcada por la entrega y el sacrificio del personal sanitario, inspiró este reconocimiento que se ha ido materializando a lo largo de los últimos años.

Tras su aprobación unánime por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Arahal, y su ratificación por la Corporación Municipal, el proceso culminó ahora con una Misa de Acción de Gracias. La ceremonia sirvió como homenaje al esfuerzo, la vocación y la humanidad de los profesionales de la salud, pilares fundamentales en los momentos más duros vividos por la comunidad.

Una proclamación dentro del Año Jubilar

El acto coincidió con el inicio del Triduo Extraordinario al Santísimo Cristo de la Esperanza, celebrado dentro del Año Jubilar y la Santa Misión. La Eucaristía fue oficiada por Marcelino Manzano, delegado diocesano de hermandades, junto con el párroco de Santa María Magdalena, Alejandro Gordo.

Este nombramiento, iniciado en 2021 y desarrollado a lo largo de varios años, simboliza el reconocimiento a la labor de los sanitarios como transmisores de esperanza y consuelo hacia quienes más lo necesitan. Un gesto que refuerza el vínculo espiritual entre la fe, la solidaridad y el servicio a los demás.

Durante su intervención, la hermana mayor, Matilde Caballero, agradeció la presencia de las autoridades y de los profesionales sanitarios, destacando "el valor vocacional de una labor que se entrega cada día a los demás con dedicación y humanidad".

Por su parte, Inmaculada Vázquez, directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, expresó su agradecimiento a la hermandad por su sensibilidad y cercanía, subrayando que este homenaje tiene "un profundo valor simbólico para quienes trabajamos al servicio de la salud y el bienestar de las personas; uniéndonos la solidaridad, la empatía y la humanidad".

Además, recordó el significado de la palabra Esperanza, que da nombre al Cristo Protector, asegurando que "une a sanitarios y comunidad, representando el espíritu con el que afrontamos los momentos difíciles y con el que nos proponemos seguir mejorando cada día".